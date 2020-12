Nasce in Consiglio provinciale il gruppo «Fratelli d’Italia». Urso e Biscaglia: «Solo sterili polemiche, Claudio Cia avrebbe lasciato lo stesso la carica di assessore»

​​​​​Con una lettera al presidente dell’assemblea legislativa Walter Kaswalder, il consigliere provinciale Claudio Cia ha comunicato che la denominazione del proprio gruppo consiliare cambierà: dal primo gennaio 2021 non si chiamerà più “Agire per il Trentino” ma “Fratelli d’Italia” .

Essendo l’unico esponente del gruppo subentrato al precedente da lui guidato e che cessa di esistere, Cia ne è anche il legale rappresentante. Continuerà, quindi, a partecipare, ma ora per conto di “Fratelli d’Italia“, alla Conferenza dei capigruppo. (sotto il logo del nuovo gruppo)

Attualmente Cia è anche presidente della Quarta Commissione permanente del Consiglio, che si occupa di welfare e sanità, e componente effettivo della Prima, competente in materia di istituzioni pubbliche e bilancio. Resta invece invariata la sede del gruppo, in via Manci 27, presso il Consiglio provinciale.

L’altra novità arriva da Roberto Biscaglia, Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia “Città di Trento” che ha salutato a nome di tutti gli iscritti l’ingresso nel Circolo del nuovo membro Claudio Cia.

Biscaglia ha dichiarato che «Con la sua adesione Cia ha dato un sostanziale apporto permettendo fin da subito la costituzione del Gruppo di FdI in Consiglio Regionale e la rappresentanza di FdI in Consiglio Provinciale. Con ciò si completa la presenza di Fratelli d’Italia in tutti gli assetti istituzionali»

Poi Biscaglia si è soffermato sulle reazioni irritate e scomposte della Sudtiroler Volkspartei e dei suoi alleati circa la mutata composizione della Giunta Regionale denotano timore e sono sterili poiché Cia ha fin da subito coerentemente annunciato di rinunciare alla carica di Assessore.

Secondo il coordinatore di Trento le polemiche in casa Svp appaiono piuttosto essere strumentali a fini interni per un partito che vede negli anni una costante decrescita ed erosione del proprio consenso sul territorio.

«Crescente è il distacco dei giovani di lingua tedesca dalla Svp – aggiunge Biscaglia – avendo maturato negli anni una evoluzione di sensibilità molti di essi non vedono più l’esigenza di uniformarsi in un partito unico di raccolta monolitico e statico. Timori ed irritazioni in casa Svp ad uso interno sono quindi strumentali a cercare di serrare i propri ranghi, in libera uscita, a fronte invece della ripida curva di crescita dell’attenzione e del consenso dei Cittadini verso Fratelli d’Italia.»

Sulle polemiche è intervenuto anche il senatore Adolfo Urso commissario provinciale di Fratelli d’Italia in Trentino. «Cia ha affermato sin dalle prime dichiarazioni che avrebbe lasciato l’incarico in giunta regionale in coerenza con le posizioni espresse da Fratelli d’Italia e da parte mia ho sempre ribadito in ogni contesto, anche nei colloqui in merito con gli alleati in Provincia, che Fratelli d’Italia è forza alternativa alla SVP e quindi alla opposizione in Regione, cosa che sarà ribadita ovviamente anche all’atto della costituzione del gruppo regionale che potrà avvenire proprio con la adesione di Cia.»

E ancora: «Strumentali a fine interno sono quindi le polemiche della SVP, che comunque servono a fare chiarezza, almeno lo speriamo, anche sulle contraddittorie alleanze che si sono costituite e sulle motivazioni di ciascuno, alleati e avversari. In ogni caso, anche queste strumentali polemiche evidenziano come in tanti temano, oggi più che mai, la forte crescita e la conclamata capacità di aggregazione e rappresentanza del partito della Meloni. La “verifica” è certamente necessaria, ma in casa loro, ed è bene che avvenga al più presto per il bene dei cittadini del Trentino Alto Adige»