Morte Agitu, il cordoglio della Fai Cisl, del procuratore Raimondi e del presidente Paccher

È un cordoglio commosso e trasversale quello che emerge dopo l’arresto dei Carabinieri di Borgo Valsugana del collaboratore di Agitu Ideo Gudeta, la pastora etiope di 42 anni barbaramente uccisa ieri (29 dicembre) nella sua abitazione di Frassilongo, in val del Mocheni.

Il 32 enne ghanese Adams Suleimani, ha confessato l’omicidio dopo essere stato torchiato per 5 ore. All’origine della tragedia ci sarebbero questioni economiche: l’uomo le contestava uno stipendio non pagato. Da qui una lite che sarebbe sfociata nell’atto violento: l’africano avrebbe preso Agitu a martellate, provocandole un trauma mortale alla testa, all’altezza della tempia sinistra. Emergerebbero anche altri particolari inquietanti: l’assassino infatti avrebbe violentata la donna mentre era a terra agonizzante.

Il Procuratore della Repubblica di Trento Raimondi (foto) esprime il proprio «profondo cordoglio e una immensa tristezza per la morte di Agitu Giudeta che si può considerare un simbolo di integrazione e di una meravigliosa capacità imprenditoriale unite al coraggio di affrontare come donna doppie difficoltà, sia di natura lavorativa sia di carattere sociale e della relativa discriminazione. Il procuratore desidera manifestare il proprio elogio ai Carabinieri coordinati dal collega Giovanni Benelli. I quali in brevissimo tempo (4-5) ore hanno risolto il caso è assicurato alla giustizia l’autore di un omicidio particolarmente efferato con risvolti anche di violenza sessuale di genere da parte dell’autore del reato.»

Il cordoglio arriva anche dalla Fai Cisl per voce del segretario nazionale Onofrio Rota: «È con profondo dolore che tutti noi abbiamo appreso la notizia dell’uccisione di Agitu Idea Gudeta, donna coraggiosa, solare, intelligente: con la sua impresa agricola era divenuta un simbolo positivo dell’integrazione e del protagonismo delle donne nel lavoro agroalimentare. Agitu era un’amica della Fai Cisl e di tutte le donne impegnate nell’agroalimentare e nel sociale. Era stata nostra ospite a Dobbiaco, lo scorso anno, all’evento ‘Riflessioni in alta quota’, nell’ambito delle nostre ‘Giornate della Montagna’. Avevamo raccontato con grande entusiasmo la sua testimonianza di imprenditrice agricola, che giunta nel 2010 in Trentino dall’Etiopia ha saputo recuperare 11 ettari di terra in abbandono e valorizzarli come pascolo per il recupero della capra mochena, avviando la produzione di formaggi e creme cosmetiche, oltre a diverse iniziative sociali, come quelle per l’inclusione dei rifugiati. La sua uccisione è davvero una brutta vicenda, che oltre a spezzare una giovane vita ha interrotto un sogno di riscatto condiviso e amato da tutti. Che a uccidere la donna sia stato, a quanto pare, un pastore che lei stessa aveva accolto e aiutato, desta ancora più tristezza. Quel che è certo, è che non dimenticheremo mai Agitu, il suo sorriso contagioso, il suo impegno per un mondo migliore».

E ancora dal presidente del consiglio regionale Roberto Paccher che parla di «Una mano ignobile ha spento il sorriso di Agitu»

«Sgomento ed orrore sono i primi sentimenti che colpiscono tutti i Trentini nell’apprendere dell’orribile omicidio di Agitu Ideo Gudeta, la pastora di origini etiope che aveva trovato in Trentino la sua piena integrazione – scrive Paccher – alla fine di questo anno terribile torna la triste realtà della violenza di genere e del femminicidio. Nel ricordo di questa giovane imprenditrice lavoratrice e donna di valore voglio rimarcare con forza la necessità di continuare una lotta senza quartiere alla violenza nei confronti delle donne, un morbo che sarà sconfitto solo con una risposta corale di tutti. Basta violenza sulle donne !Un pensiero di cordoglio per Agitu che si è laureata e poi impegnata per seguire il suo sogno, stroncato da una mano ignobile e violenta.»

Agitu Ideo Gudeta fuggita anni fa dall’Etiopia per le sue battaglie sociali e politiche, era arrivata in Trentino nel 2010 dopo una storia di riscatto diventata celebre a livello nazionale.

Approdata prima in val di Gresta, si era poi trasferita in valle dei Mocheni dove allevava capre e produceva formaggi e yogurt. Tra le sue ultime idee imprenditoriali una linea cosmetica a base di latte caprino. Avrebbe compiuto 43 anni il primo gennaio. Il suo sogno si ferma qui, per mano violenta di un «fratello» africano.