In centinaia in corteo per le strade: così Trento ricorda ricorda Agitu

Il raduno è partito da piazza Santa Maria Maggiore per poi proseguire per le vie del centro, fino al negozio dove la 42enne etiope vendeva i frutti del proprio lavoro di allevatrice e produttrice.

Trento ricorda così Agitu Ideu Gudeta, la ‘pastora’, come lei stessa amava definirsi, barbaramente aggredita e uccisa nel pomeriggio di ieri (29 dicembre) nella sua casa di Frassilongo.

Ne avrebbe compiuti 43 proprio dopodomai, Agitu. Una storia di lotte sociali e politiche portate dall’Africa all’Europa, in quel Trentino che poco più di 20 anni fa, prima in val di Gresta e poi in val dei Mocheni, l’ha accolta e che ha raccontato la sua storia di persecuzione e minacce, perpetrate anche a livello locale, facendone conoscere le vicissitudini e l’attività anche a livello nazionale.

Pubblicità Pubblicità

Intorno alle 17 di questa sera erano circa trecento (ma poi sono diventate di più) le persone che silenziosamente hanno poi marciato fino a piazza Venezia per lasciare dei fiori e per ricordare non l’imprenditrice, ma un simbolo che per molti ha rappresentato il coraggio e l’indipendenza femminile in un mondo ancora troppo difficile per le donne che hanno conquistato o lottano per conquistare un’identità e l’indipendenza economica.

Nessuno striscione, nessuna bandiera, niente cori, ma una manifestazione pubblica ‘autogestita’ dai partecipanti e attuata nonostante le regole restrittive che imporrebbero a tutti il distanziamento, tutto sommato rispettato dai più. Arrestato con l’accusa di omicidio il 32enne collaboratore ghanese della donna. Come lui stesso avrebbe confessato ai carabinieri di Borgo Valsugana, l’atto violento sarebbe scaturito da una lite sorta per motivi di natura economica. Da una perizia degli investigatori, risulta che Agitu, nei terribili, ultimi attimi dell’agonia, avrebbe subito anche un tentativo di violenza sessuale.

Secondo gli organizzatori “si tratta di un primo gesto per calmierare rabbia e dolore” per “una donna coraggiosa che aveva deciso di organizzare la propria vita resistente da sola. E come tante, ha pagato la sua indipendenza, la sua forza“. (ec)

Pubblicità Pubblicità