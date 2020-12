Il «Clan» Rodriguez e Ignazio Moser visitano «Casa Sebastiano»

Visita graditissima oggi a Casa “Sebastiano”!

Il clan Rodriguez – Cecilia e i genitori – insieme a Ignazio Moser (fidanzato di Cecilia) ed al fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese, sono in vacanza da diversi giorni in Trentino alla scoperta delle bellezze di Val di Sole e Val di Non.

Tra una passeggiata nei boschi ed un’uscita con le slitte trainate dai cani, non si sono lasciati sfuggire l’occasione per tornare in visita a Casa “Sebastiano”, il rinomato centro per l’autismo, riconosciuto a livello internazionale, che si trova a Coredo.

Purtroppo assente per un leggero malessere la famosissima presentatrice televisiva Belen, che ha inviato a far le sue veci il fidanzato influencer hair stylist.

Durante la lunga visita c’è stata l’occasione per spiegare le gravi difficoltà che le persone con autismo e le loro famiglie vivono quotidianamente e soprattutto quanto si può fare per migliorare le loro capacità adattive e le autonomie in vista di una migliore qualità di vita presente e futura, quando andranno incontro all’ineluttabile cosiddetto “dopo di noi”.

La madre delle Rodriguez, Veronica Cozzani, si è dimostrata particolarmente ferrata in materia, in quanto in Argentina per 25 anni ha svolto il lavoro di insegnante per bambini con disabilità, ha potuto così apprezzare al meglio lo speciale percorso multidisciplinare di riabilitazione di cui adolescenti e adulti con autismo usufruiscono a Casa “Sebastiano”.

Emozionante commiato finale da cui è trapelato tutto il corazon argentino misto alla tradizionale solidarietà trentina, con la promessa di sostenere le attività di Casa “Sebastiano” a partire dai social, di cui tutti sono celebrities, con la richiesta ai loro fans e followers di fare donazioni alla Fondazione Trentina per l’Autismo, anche piccole, ma comunque fondamentali per la crescita di Casa “Sebastiano” e diventare così parte di un grande sogno che deve continuare…

