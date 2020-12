Alla Casa di Riposo di Cles è iniziata la campagna informativa sulla vaccinazione anti-covid

E’ iniziata in questi giorni all’APSP Casa di Riposo Santa Maria di Cles la campagna per la vaccinazione anti-Covid19 indirizzata ai famigliari e agli ospiti della struttura.

Il vaccino, per il momento, è destinato esclusivamente agli ospiti ed agli operatori della Casa di Riposo, ed è fondamentale che sia praticato globalmente , data la sua rilevanza, perciò è necessario informare tutti, anche coloro che sono responsabili di chi non è in grado di decidere autonomamente.

Per sensibilizzare ed aiutare a capire come funziona e in cosa consiste il vaccino, il Direttore Dott. Luca Cattani ha pubblicato una nota chiarificatrice sul sito dell’Istituto, inviata anche a tutti i famigliari degli ospiti residenti in struttura:

“Come avrete letto, è iniziata anche nella nostra struttura la campagna vaccinale contro il Covid-19 con la vaccinazione di tre ospiti e di due dipendenti. Siamo stati informati che già a partire da questa settimana arriveranno in Provincia di Trento un numero significativo di dosi – circa 4.000/4.500 -. L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e la Provincia di Trento hanno deciso di destinare queste dosi prioritariamente alle RSA, ospiti e personale sanitario.

Molto verosimilmente le prime di dosi di vaccini potranno essere somministrate già a partire da questa settimana o nei primi giorni della prossima. Per quanto riguarda gli ospiti, prioritariamente saranno vaccinati gli ospiti indenni, successivamente gli ospiti guariti dalla prima ondata e poi gli ospiti guariti in questa seconda ondata. Fermo restando che la scelta è facoltativa, la vaccinazione è fortemente raccomandata da parte dell’Azienda Sanitaria.

Alla presente comunicazione sono allegati due opuscoli informativi inviatici da APSS, che forniscono prime informazioni sul vaccino della Pfizer che sarà somministrato. Visti i tempi molto stretti, chiedo a chi è interessato ad aderire alla campagna vaccinale di farlo presente, ossibilmente via mail, già da subito, alle Responsabili di Reparto, Mara Zanetti – resp.piano2@apspcles.it – e Serena Momi – resp.piano1@apspcles.it -, oppure alla mail istituzionale info@apspcles.it. “.

