Trovata morta Agitu Idea Gudeta, la pastora etiope di Frassilongo

Agitu Idea Gudeta, la pastora etiope 42 enne residente in Valle dei Mocheni è stata trovata morta presso la sua abitazione.

In questo momento sul posto ci sono i carabinieri di Borgo Valsugana che stanno verificando le cause della morte insieme al sindaco di Frassilongo. Sul corpo della donna pare siano state trovate delle ferite.

Sono aperte tutte le ipotesi, anche quella del possibile omicidio. I Carabinieri stanno cercando insieme alla scientifica di ricostruire la dinamica della sua morte. Le notizie hanno cominciato a rincorrersi nel tardo pomeriggio, alcuni minuti fa la conferma.

La donna Etiope, titolare dell’azienda Bio «La capra felice» di Maso Villata, era stata coinvolta e rimasta vittima in una brutta storia legata allo stalking aggravato da finalità di discriminazione razziale due anni fa.

La vicenda, aveva avuto inizio nell’ottobre del 2018 quando Agitu Idea Gudeta, si era recata dai carabinieri, denunciando di subire, da circa un anno, minacce, aggressioni ed insulti, quest’ultimi per via del colore scuro della sua pelle, da parte di un uomo suo vicino di casa.

Le indagini, eseguite dai militari dell’Arma avevano permesso di acquisire dei riscontri oggettivi alle dichiarazioni rese dalla donna tali da far emettere un provvedimento di arresto nei confronti di C.C., un 53 enne italiano residente a Frassilongo che era stato messo agli arresti domiciliari.

Era arrivata in Italia nel 2010 e si era subito integrata con la comunità. Spesso si notava dietro il suo banchetto in Santa Maria Maggiore dove si faceva orgogliosamente notare grazie al suo cappello etiope che la distingueva da lontano. Era sempre felice e sorridente. Per un periodo aveva anche trovato l’amore per un ragazzo che le dava una mano in azienda. Ma poi la relazione era finita.

Amava le sue capre a cui aveva dato un nome. Si era fatta dal nulla ed era diventata una bravissima imprenditrice, titolare della sua azienda di Frassilongo dove allevava le sue capre ma dove alcuni residenti la vedevano di cattivo occhio e non la volevano «Perché le capre mangiavano la produzione degli orti» – raccontava sempre preoccupata agli amici più cari. Una grave perdita che potrebbe trasformarsi in una vera tragedia all’interno di una comunità sgomenta e confusa per quanto successo.