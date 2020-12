Ritardi nel liberare piazze e marciapiedi dalla neve? “Siamo Cles” presenta un’interpellanza

A Cles esiste un piano per lo smaltimento e lo sgombero della neve? Quali iniziative intende adottare l’amministrazione per potenziare il programma d’intervento?

Il tema è quanto mai attuale, alla luce dell’abbondante nevicata di ieri, e a farlo emergere sono i consiglieri di minoranza Carmen Noldin, Camilla Chini e Claudio Taller, che nei giorni scorsi hanno presentato un’interpellanza sulle carenze nello sgombero neve di piazze e marciapiedi che secondo i rappresentanti della lista civica “Siamo Cles” si sarebbero palesate in seguito alla nevicata di 20 giorni fa.

«Il 10 dicembre 2020 il nostro territorio e la nostra cittadinanza hanno assistito ad una abbondante nevicata, un evento atmosferico preannunciato con largo anticipo dalle stazioni meteorologiche, sia nei tempi che nelle quantità delle precipitazioni nevose – scrivono i consiglieri nel documento indirizzato al sindaco Ruggero Mucchi e all’assessore ai lavori pubblici Aldo Dalpiaz –. Senza voler fare sterili polemiche e consci della straordinarietà dell’evento, i ritardi nello sgombero neve a livello di piazze e marciapiedi sono stati sotto gli occhi di tutti e tutte».

Noldin, Chini e Taller riconoscono il fatto che l’aumentato numero di macchine in circolazione non rende facile per nessuno procedere con la rapidità voluta allo sgombero della neve, però «è stata data priorità a liberare gli spazi macchina e la stessa priorità dovrebbe essere riservata ai percorsi pedonali per consentire alle persone di potersi spostare in sicurezza, evitando di dover camminare sulla carreggiata o attraversare le strade fuori dalle strisce pedonali».

I consiglieri di minoranza sottolineano inoltre il fatto che la zona pedonale e la piazza sono state sgomberate dalla neve solo pochi giorni fa, per poter dar luogo al mercato mensile previsto il 21 dicembre, causando nei giorni prima difficoltà di percorribilità.

«Numerose sono state le richieste di intervento e le segnalazioni di mancato sgombero da parte dei cittadini e delle cittadine – aggiungono –. Per questo vorremmo sapere se esista un piano neve o un programma di intervento per smaltimento e sgombero neve. Così come intendiamo conoscere quali iniziative si intenda adottare per correggere e potenziare il programma di intervento, con lo scopo di renderlo più efficace e tempestivo, anche per il riutilizzo di piazze e percorsi pedonali, anche in vista dell’opera della Circonvallazione di Cles».

«Questo nella convinzione che l’amministrazione comunale voglia porre al centro del proprio operato la persona – concludono i consiglieri – e lavorare per un paese a misura della stessa, ponendo attenzione non solo alla viabilità, bensì anche e soprattutto alla famiglia, ai bambini, agli anziani, impegnandosi in tal senso a contrastare le discriminazioni, tra l’altro, per età e disabilità».