Ore 12.19: forte scossa di terremoto in Trentino

La terra ha tremato per pochi ed interminabili secondi in tutto il Trentino. La scossa è stata percepita anche a Trento città nei piani medio alti degli uffici e nelle abitazioni.

In zona santa Chiara e centro storico la scossa si è sentita nitidamente come a Trento nord dove in alcuni uffici i dipendenti sono sobbalzati dalle sedie. Il terremoto si è sentito nitidamente anche in Valsugana, e nella zona del Garda. I lampadari sono oscillati parecchi secondi ed alcuni soprammobili sono caduti per terra.

L’epicentro sembra essere stato individuato a Zagabria, la scossa è stata di magnitudo 6.3, quindi piuttosto intensa.

Pubblicità Pubblicità

La scossa ha interessato tutto il Friuli Venezia Giulia e il Trentino. Nel Veneto il governatore Zaia ha abbandonato la conferenza stampa per correre presso la sede della protezione civile per capire lo’entità dei danni in regione.

Dopo il sisma di ieri, oggi alle 12.19 è stata registrata un’altra scossa in Croazia. L’epicentro 44 chilometri a sud-est di Zagabria. Ed è stata avvertita anche in Italia: da Bolzano al Friuli, dal Veneto fino all’Abruzzo e la Campania. Per ora in Italia non vengono segnalati ne danni ne vittime.

La terra ha tremato per diversi secondi. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata sentita lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo. La scossa di ieri era stata di magnitudo 5.2 ed era stata sentita anche in Friuli-Venezia Giulia.

Pubblicità Pubblicità



Le prime informazioni parlano di gravi danni nella capitale croata. La scossa ha interessato mezza Europa: Bosnia ed Erzegovina, Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Ungheria, Italia, Montenegro, Romania, Slovacchia, Slovenia, Serbia e Austria

Stando a quanto rivela il quotidiano croato Jutarnji si sarebbero verificati numerosi crolli a Petrinja. Il giornale parla di “scene drammatiche” nella città, mentre sono state attivate le sirene d’allarme anche a Zagabria e migliaia di persone si sono riversate in strada. (sotto le prime foto dei danni in Croazia)