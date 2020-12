Fra le 36 onorificenze al merito consegnate dal presidente Mattarella anche quella a Christian Plotegher di Rovereto

Fra le 36 onorificenze motu proprio consegnate oggi 29 dicembre 2020 dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella cè anche quella di Christian Plotegher, 45 anni di Rovereto insignito come Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “Per il suo contributo nella realizzazione di ambienti della vita quotidiana accessibili ed inclusivi anche per ragazzi con disabilità”

Christian Plotegher titolare di Barber Factory 1975 a Rovereto in seguito all’incontro con Tommaso, un bambino autistico di 2 anni, e sua madre, Barbara, ha deciso di prevedere “l’ora della quiete”: un tempo dedicato a tagliare i capelli ai bambini autistici in un ambiente sereno e confortevole, poco rumoroso e non affollato, che li metta al riparo da fonti di stress e quindi rischi di crisi.

Più di recente ha anche deciso di farsi promotore di un nuovo progetto e recarsi a tagliare i capelli direttamente nelle strutture che si occupano di autismo o a domicilio.

Le 36 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana sono ogni anno conferite a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità e del diritto alla salute.

Sempre per quanto riguarda l’aiuto ai pazienti autistici nel febbraio del 2018, un altro trentino, Giovanni Coletti, aveva ricevuto sempre dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo del Quirinale, il prestigioso riconoscimento dell’onorificenze OMRI -Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana- conferite “motu proprio” dal presidente a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile.

Giovanni Coletti, già cavaliere della Repubblica, era stato insignito dell’ambito riconoscimento «Per il suo prezioso contributo alla costruzione di “Casa Sebastiano”, struttura all’avanguardia per la residenzialità e la riabilitazione delle persone affette da autismo».

