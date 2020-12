Attività sciistica, bocciata la data del 7 di gennaio. Failoni: «Colossale presa in giro del governo»

Il tempo scorre inesorabile e si mangia tutte le possibili date per la ripresa dell’attività sciistica in una stagione dove c’è una neve da fare invidia.

Come era facilmente ipotizzabile il Comitato Tecnico Scientifico ha bocciato la data del 7 gennaio. Il Cst ha risposto solo in questi giorni alle osservazioni presentate dalle Regioni Montane al protocollo di fine novembre.

Un ritardo che porta all’impossibilità di adeguarsi nell’arco di una manciata di giorni e di ricevere il nulla osta del Cst. Quindi è molto probabile che nulla potrà ripartire prima di fine gennaio.

Il Comitato Scientifico basa le proprie osservazioni sul fatto che i pur rallentando i contagi, la circolazione del virus è ancora elevata. Per questo è importante mantenere il distanziamento anche negli spazi all’aperto; l’apertura degli impianti dovrà essere preceduta da una “rivalutazione della situazione epidemiologica”, senza la quale la situazione non si potrà sbloccare.

Non solo, ma nella riunione con i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, i tecnici del Cst hanno evidenziato come funivie e cabinovie possano rappresentare un rischio medio alto che diventa alto nelle ore di punta, esattamente come i mezzi di trasporto pubblico.

Ed ecco le proposte del Cst: sulla base delle divisioni in fasce colorate dell’Italia, in una regione gialla le seggiovie potranno funzionare al 100% e le cabinovie e funivie al 50.

In quelle arancioni tutti viaggeranno alla metà della capienza, saranno chiusi gli impianti delle zone rosse.

Aperta la questione del tetto massimo delle vendite degli skipass e del conseguente controllo dei flussi, lapidario l’assessore Failoni: “ Più tempo passa più la data del 7 gennaio scritta nel dpcm si trasforma in una colossale presa in giro. La montagna ha bisogno di tempi lunghi per potersi organizzare e per questo chiediamo al Governo una data certa anche se sembra che manchi assolutamente ogni interesse verso la montagna”.