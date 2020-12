Senza tetto ospitati all’Ostello, comitato Torre Vanga: «Scelta poco adeguata»

Dopo i residenti della Portela l’associazione per la Rinascita di Torre Vanga interviene con un proprio comunicato nella polemica nata dalla decisione del sindaco di far ospitare i senzatetto esclusi dalle liste presso l’ostello di via Torre Vanga.

Con diplomazia e educazione ribadisce però due concetti fondamentali: il rione della Portela, e nello specifico l’ostello, non sono i luoghi adatti per ospitare una nuova emarginazione e di fronte al fatto compiuto, la speranza è che si tratti di una scelta realmente temporanea come indicato dal sindaco.

Il comitato chiede un’attenta sorveglianza sul rispetto dell’indicazione data agli ospiti di non stazionare nei pressi dell’ostello, ma anche nelle vie del rione dalle 9 al rientro serale: la fascia oraria nella quale devono abbandonare la struttura.

IL COMUNICATO – “L’Associazione per la rinascita di Torre Vanga manifesta comprensione per il gesto di umanità che ha visto mettere a disposizione l’Ostello della Gioventù di via Torre Vanga ai senza tetto. Il quartiere della Portela e di Santa Maria Maggiore ha sempre dimostrato, nel corso del tempo, spiccate capacità sociali di accoglienza ed inclusione. La scelta della sede ci appare tuttavia non propriamente adeguata ritenendo che altre soluzioni alloggiative si sarebbero potute reperire, quale ad esempio la residenza Fersina, che invece inspiegabilmente è stata rifiutata dalla Provincia Autonoma di Trento, l’Ente che avrebbe peraltro a proprio carico la competenza della gestione dell’emergenza dei senza fissa dimora, “ceduta” in questo caso alla gestione del governo cittadino.

Si sottolinea la necessità di affrontare in modo definitivo il problema dei senza fissa dimora, di competenza della Provincia, stante il fatto che la situazione nel prossimo futuro potrebbe verosimilmente aggravarsi. La scelta operata dal Comune dovrà a nostro parere restare quindi nell’ambito dell’emergenza, soprattutto da un punto di vista temporale.

In tale direzione va la conferma fornitaci anche dal sindaco Franco Ianeselli, da noi interpellato con urgenza, che conferma anche l’intensificazione dei controlli in questi mesi affinché gli ospiti rispettino l’indicazione di non stazionare nei pressi della struttura e nelle strade del quartiere dopo le 9.00 di mattina e fino al rientro serale. Il Sindaco ha precisato che l’utilizzo della struttura di via Torre Vanga avrà termine con la stagione più fredda, quindi verosimilmente nel mese di marzo, se non prima”.

