Istruzione, Trento: iscritti di tutte le scuole sostanzialmente stabili nell’anno scolastico 2019/2020

Gli iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Trento (dalle scuole materne alle superiori) nell’anno scolastico 2019/2020 sono 23.168 , di cui il 13,6% è costituito da stranieri, in particolare provenienti dall’Europa Centro-orientale, dall’Asia, dall’Unione Europea e dal Maghreb.

I dati sono stati estrapolati dalla tradizionale relazione che viene pubblicata sull’annuario statistico di Trento diffuso da comune di Trento

Le iscrizioni, in generale, sono lievemente superiori rispetto all’anno scolastico precedente (+ 0,3%). Gli studenti iscritti alle scuole di Trento, costituiscono il 26,9% di quelli iscritti in tutte le scuole provinciali (86.110). La percentuale di stranieri nelle scuole provinciali è pari al 12,1%.

Il numero medio di bambini iscritti agli asili nido è pari a 1.118 (di cui il 35,5% in strutture comunali in gestione diretta e il resto in strutture comunali gestite in convenzione). La capacità ricettiva delle strutture sul territorio rimane di 1.149 posti disponibili, come nell’anno precedente.

Gli alunni nelle scuole dell’infanzia provinciali situate sul Comune di Trento sono 1.689, mentre nelle scuole equiparate sono 1.413 per un totale di 3.102 iscritti (dato in leggero calo rispetto all’anno precedente -0,3%). Di questi il 20,2% è costituito da bambini stranieri (soprattutto dell’Europa centro-orientale). Nel corso dell’anno scolastico precedente il dato era pari al 20,3%.

Gli alunni delle scuole primarie sono 5.860, dato che indica un calo rispetto all’anno precedente (-0,8%). Le scuole primarie a carattere statale accolgono 5.254 studenti (89,7% del

totale), ed evidenziano una diminuzione di iscritti rispetto all’anno precedente (- 45), mentre quelle non statali (Arcivescovile, Sacra famiglia, Sacro cuore, Associazione pedagogica staineriana) vedono un numero di iscritti sostanzialmente stabile. La percentuale di stranieri in tutte le scuole è pari a 17,2%, in aumento rispetto all’anno scolastico precedente (+3,7%).

Il numero di iscritti alle scuole secondarie di primo grado aumenta leggermente rispetto all’anno precedente. Nell’anno scolastico 2018/2019 gli alunni erano, infatti, 3.790 mentre nel 2019/2020 sono 3.861 (+1,9%). Il totale di iscritti nelle scuole a carattere statale è pari a 3.067 (79,4%), in aumento di 78 unità. Nelle scuole a carattere non statale gli iscritti sono 794, con un lievissimo calo di iscrizioni (-7 persone).

La percentuale di stranieri, pari al 14,1%, supera di 0,9 decimi di punto percentuale quella dell’anno scolastico precedente. Nelle scuole secondarie di secondo grado si registrano, nell’anno scolastico 2019/2020, 8.376 iscrizioni, con un aumento di 80 unità rispetto all’anno precedente (in cui gli iscritti erano 8.296). Gli iscritti in scuole a carattere statale sono 7.962 (95,1% del totale), con un incremento di 50 alunni; anche gli iscritti alle scuole non statali, che sono 414, aumentano rispetto all’anno precedente (+30).

La percentuale di stranieri presenti è pari al 7,0% del totale degli iscritti (6,9% nell’anno scolastico precedente). Per quanto riguarda gli iscritti ai Centri di formazione professionale, nel 2019/2020 si registra una contrazione del numero degli iscritti (1.969 alunni contro i 1.994 dell’anno scolastico precedente, con una diminuzione pari all’1,3%). I CFP si confermano gli istituti che evidenziano il numero maggiore di studenti stranieri iscritti: nell’anno scolastico considerato sono il 19,5% (in leggero calo rispetto all’anno precedente, in cui erano il 19,9%).

Dopo alcuni anni di sensibile crescita, per la prima volta nel 2019 il numero di diplomati o laureati all’università di Trento rimane costante: si hanno infatti 3.701 persone che hanno terminato l’università, contro i 3.703 del 2018. I dipartimenti che evidenziano il maggior numero di laureati e diplomati sono Economia e Management (695) e Lettere e filosofia (583). Laureati e diplomati provengono principalmente dai comuni della Provincia di Trento (1.292), dal Veneto (1.116) e dalla Lombardia (305).

Con riferimento ai dati relativi al numero di iscritti ai corsi di laurea e diploma, risultano iscritti nell’anno accademico 2019/2020 16.868 studenti (di cui 776 con cittadinanza non italiana, 4,6%), con un leggero incremento rispetto all’anno precedente, nel quale gli iscritti erano 16.569 (+1,8%). I dipartimenti con il maggior numero di iscritti sono Giurisprudenza (3.026), Economia e Management (2.573) e Lettere e filosofia (2.533).

Gli iscritti provengono principalmente dalla Provincia di Trento (5.841), dal Veneto (5.327) e dalla Lombardia (1.395). La percentuale di iscritti provenienti, in generale, da altre provincie (escludendo quella di Trento), nel 2019, è pari al 65,4%.