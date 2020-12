Grazie alla Fondazione Cassa Rurale Val di Non realizzato il toccante documentario sulla figura di Padre Kino

“Kino. Un padre a cavallo tra due mondi” questo è il titolo del documentario realizzato su Eusebio Chini, noto come Padre Kino, missionario noneso più conosciuto all’estero che in patria.

Va in onda durante le festività natalizie lo speciale tv dedicato a Padre Eusebio Francesco Chini, il missionario noneso gesuita, geografo nonché esploratore, cartografo e astronomo nato a Segno in Val di Non il 10 agosto 1645 e morto a Magdalena de Kino in Messico il 15 marzo 1711.

Un progetto ideato e curato dalla Fondazione Cassa Rurale Val di Non con l’importante sostegno e collaborazione di Cassa Rurale Val di Non, Comunità della Val di Non, Centro Culturale d’Anaunia Casa de Gentili, Museo Padre Eusebio Chini e Comune di Predaia.

Pubblicità Pubblicità

Trasmesso in questi giorni su un”emittente locale e diffuso sui canali social della Fondazione Facebook Instagram e You Tube), lo speciale raccoglie diciotto storie narrate da altrettanti ‘testimonial’ che, nell’arco della loro vita ed esperienza privata, professionale, di volontariato o studio hanno virtualmente incontrato Padre Kino. Il progetto nasce allo scopo di far luce sull’importanza dell’operato del padre gesuita che fu anche cartografo, astronomo, agricoltore, conciliatore e tanto altro ancora.

Conosciuto più all’estero che in patria, in specifico nello Stato di Sonora in Messico, e in Arizona negli Stati Uniti d’America, Padre Eusebio Chini è stato dichiarato ‘Venerabile’ da Papa Francesco Bergoglio che, nel luglio di quest’anno, ne ha riconosciuto le virtù eroiche.

Attraverso la magia del video story telling, i promotori del progetto introducono e anticipano l’iniziativa che, il prossimo anno, organizzerà in forma di Festival una serie di appuntamenti per conoscere le imprese eroiche del gesuita nato a Segno che salpò verso il Messico in giovane età. Ricordato in Val di Non tramite imponenti statue, monumenti equestri, ed a Trento in Piazza Dante con una enigmatica statua stele, resta tuttavia nell’oblio dell’indifferenza per la maggior parte delle persone che vi passano di fronte.

Pubblicità Pubblicità



Fondazione Cassa Rurale Val di Non, nel rispetto dei propri principi costitutivi, valorizza e riporta alla luce alcune importanti pagine della storia della valle rimaste chiuse per troppo tempo. Un capitolo riscritto attraverso lo story telling e, nel 2021, un Festival al fine di ampliare il target di riferimento tentando dunque di abbracciare anche i giovani.

Hanno preso parte al documentario: Arcivescovo emerito di Trento Luigi Bressan, Marco Viola, Lia Beltrami, Mauro Neri, Silvia Vernaccini, Lorena Martinello, Giulio de Vescovi (Cantina De Vescovi Ulzbach – Mezzocorona), Graziano Chini (Cantina Mas dei Chini – Trento), Angela Maria Marchetti, Silvio Mucchi, Giorgio Conta, Ilaria Magnani, Roberto Lorandini, Denis Chini, Dino Magnani, Alberto Chini, Gabriele Purin, Ambasciatore del Messico in Italia Carlos E. Garcia de Alba Zepeda.

Un progetto di: Fondazione Cassa Rurale Val di Non – Con il sostegno di: Cassa Rurale Val di Non e Comunità della Val di Non – Con la collaborazione di: Centro Culturale d’Anaunia Casa de Gentili e Museo Padre Eusebio Chini di Segno – Con il patrocinio di: Comune di Predaia – Assessorato alla Cultura – Coordinato da: Lucia Barison con la collaborazione di Alberto Chini Presidente Museo Padre Eusebio Chini – Segno