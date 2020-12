Disagi per 6 ore di neve a Trento? Fratelli d’Italia: «Giunta comunale inadeguata a gestire una nevicata in una città alpina!»

Sono molti i malesseri e i disagi a cui sono stati sottoposti i cittadini del capoluogo nella mattinata. Le lamentele riguardano i passaggi degli spartineve che secondo molte testimonianze non si sono quasi mai visti nelle vie cittadine e nemmeno in quelle dei sobborghi.

Le critiche sono arrivate trasversalmente dalla periferia Nord della città fino alle torri di Madonna bianca completamente isolate a causa della neve e dove in alcuni casi è mancata anche la luce.

La tangenziale nella mattinata è stata bloccata per ore. Sembra anche che alcuni mezzi spazzaneve siano rimasti bloccati. Le carreggiate non erano state praticamente nemmeno «passate» dagli spazzaneve. In molti si sono chiesti dove erano finiti i 100 mezzi promessi dal sindaco Ianeselli attraverso un comunicato diffuso nella mattinata (leggi qui)

Sono risuonate via social le critiche feroci del consigliere comunale leghista Daniele Demattè che ha denunciato il mancato passaggio dei mezzi per liberare le strade, annunciando una interrogazione nel merito.

Con un comunicato Fratelli d’italia di Trento ha espresso il proprio stupore per «la inadeguata gestione della nevicata di stamane.»

«A diversi nostri dirigenti e militanti della città arrivano decine di segnalazioni con fotografie che mostrano i fondi stradali bianchi e con notevoli accumulo, – si legge nella nota di Fratelli d’Italia – non adeguatamente percorsi dai mezzi spartineve, causando code e disagi sulle arterie di varie zone cittadine. Se qualche livello di disagio puo’ verificarsi per neve in un centro urbano in un giorno feriale, dobbiamo tuttavia ricordare che Trento è una citta’ alpina.

La sua amministrazione comunale non può trovarsi impreparata di fronte ad una singola nevicata di 6 ore, peraltro ampiamente preannunciata ed esattamente prevista come tempistica. Un evento nevoso straordinario può cogliere impreparata una città di mare, ma non Trento dove tali fenomeni possono e dovrebbero essere la normalità in dicembre».

I vertici di Fratelli d’Italia attendono spiegazioni da chi governa la città, «sperando che non ci si dica che tutto era ben organizzato e adeguatamente predisposto perché le fotografie dei cittadini raccontano un’altra storia. Ci attendiamo delle scuse verso la popolazione da parte dell’amministrazione comunale che è stata sollecitata anche da una richiesta urgente di chiarimenti attraverso un comunicato congiunto dei nostri consiglieri comunali con i nostri alleati» – conclude la nota

Tangenziale

I mezzi spazzaneve bloccati