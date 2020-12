Una vita per il volontariato: morto a 53 anni Cesare Rizzi

Cesare Rizzi ha trascorso la sua vita ad aiutare il prossimo. Fin da piccolo aveva deciso che quella sarebbe stata la sua strada: ha infatti iniziato il percorso per diventare soccorritore quando ancora non aveva la maggiore età. Per lui era una vocazione.

Rizzi era stato colpito da un arresto cardiaco circa un mese fa, mentre era in macchina insieme a un suo amico fra Sarche e Dro. Stava seguendo il percorso di riabilitazione all’interno dell’Eremo, ad Arco, ma negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate.

Era stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara, dove è morto mercoledì a soli 53 anni. Il funerale sarà celebrato domani, lunedì 28 dicembre, alle ore 10 all’interno della chiesa di Cristo Re a Trento.

Rizzi è originario di Campitello di Fassa, in Val di Fassa, ma si era trasferito poi a Trento. Viveva da anni in largo Nazario Sauro, ma era conosciuto in tutta la Provincia.

In Piana Rotaliana faceva parte della Croce Bianca da più di quindici anni, mentre in Val di Non lavorava da sei anni come soccorritore del 118 di Cles. Nella sede della Croce Bianca a Mezzolombardo è stata allestita la camera ardente. Tantissime persone sono andate a fargli visita.

All’interno della Croce Bianca era un istruttore e tanti sono cresciuti grazie ai suoi insegnamenti. Rizzi lascia la mamma Pinuccia, le sorelle, i figli Jimmy e Arianna, l’attuale compagna Alessandra e altri quattro figli. Era già nonno di tre nipoti e stava aspettando l’arrivo del quarto.

