Morto Tarcisio Gilmozzi, fondatore di Radio Fiemme. Aveva 92 anni

«Ci hai lasciato senza l’ultima intervista, noi volevamo sapere ancora tante cose da un grande uomo come te che hai seminato umanità, onestà ed amore. Testimone e custode della storia, con un bagaglio umano unico, maestro di tradizioni ed insegnamento che ha saputo creare la Radio che parla alla gente e su quell’onda potremo ancora riconoscere la tua grande persona. In questo giorno così triste si uniscono, assieme ai famigliari, tutti i collaboratori di Radio Fiemme, condividendo questo grande dolore. Ciao Paron Tarcisio».

Con queste parole Radio Fiemme, la storica radio fondata e diretta da lui stesso fin dalla metà degli anni 70, ha voluto dare l’addio allo storica figura fiemmese.

Tarcisio Gilmozzi si è spento in ospedale a Cavalese, all’età di 92 anni. È stato il fondatore della prima radio privata locale italiana: Radio Fiemme.

Pubblicità Pubblicità

Era originario di Tesero e proprietario di uno storico negozio di elettrodomestici, ma soprattutto è stato un precursore in Italia, avendo fondato l’emittente trentina a metà degli anni Settanta.

L’emittente trasmette ancora con servizi legati all’informazione, alla storia con servizi speciali prettamente locali. Il funerale si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Tesero lunedì 28 dicembre alle 14.

Riportiamo sotto anche il ricordo di Massimo Girardi, Presidente di Transdolomites.

Pubblicità Pubblicità



«Il giorno di Natale si è spento Tarcisio Gilmozzi, fondatore di Radio Fiemme a Tesero. Una passione quella per la radio, l’informazione, il racconto della storia della Valle di Fiemme e non solo che lo ha accompagnato per per tutta la sua vita. Anche Transdolomites ha avuto varie occasioni per essere ospitata con cordialità nello studio di registrazione di Radio Fiemme. Incontri sempre cordiali e appassionati per raccontare la storia della ferrovia che auspichiamo un giorno faccia ritorno in Valle di Fiemme. Ma anche occasioni per raccontare la storia della Ferrovia della Valle di Fiemme che fino al 1963 fece servizio tra Ora e Predazzo. Con questo entusiasmo Tarcisio con il suo inseparabile microfono e registratore ci segui nel 2013 per documentare i tanti eventi che tra Ora- la Val di Fiemme e la Valle di Fassa con il trasporto speciale dell’elettromotore B 51 accompagnarono le manifestazioni a ricordo dei 50 anni di fine servizio della storica ferrovia. Il nostro è un saluto di amicizia e di ringraziamento nei confronti di Tarcisio, dei famigliari e di tutti i collaboratori di Radio Fiemme che per tanti anni anni hanno avuto modo di condividere tante belle esperienze radiofoniche»