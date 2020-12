Le opere d’arte della Regione in un calendario commentato da Vittorio Sgarbi

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel corso della sua lunga storia, ha avuto la possibilità di acquisire centinaia di opere d’arte di artisti trentini, sudtirolesi e ladini. Opere che oggi costituiscono un patrimonio artistico di notevole spessore e di grande valore culturale, perché esprimono sensibilità, emozioni e visioni che hanno saputo, nel corso degli anni, aprirsi al dialogo e confrontarsi nel rispetto reciproco, valorizzando le proprie differenze, vissute non come un ostacolo, ma come una comune ricchezza.

Alcune di queste opere, scelte e commentate da Vittorio Sgarbi, presidente del MART, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, sono state raccolte in un calendario che è stato presentato ieri da Sgarbi al presidente della Provincia e vicepresidente della Regione, Maurizio Fugatti.

Per la copertina del calendario, che verrà impiegato per rappresentanza ai vari livelli istituzionali, di cui è stata realizzata anche un’edizione limitata e numerata autografata dallo stesso Sgarbi, è stata scelta un’opera in legno dello scultore gardenese Adolf Vallazza, a ricordare le aquile raffigurate nel simbolo della Regione.

Pubblicità Pubblicità