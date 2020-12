Incendio nella casa della consigliera provinciale Alessia Ambrosi: «Stiamo tutti bene grazie per la solidarietà»

A dare notizia dell’incendio successo fra la notte di Natale e santo Stefano è stata la stessa consigliera provinciale della lega sulla sua pagina social. «Ora possiamo per fortuna dire che tutto è andato bene, ma è stata una notte pericolosa per me e la mia famiglia.» – Scrive Alessia Ambrosi

Secondo una prima ricostruzione l’incendio è stato innescato da un elettrodomestico che ha preso fuoco nel seminterrato della casa. La famiglia di Alessia Ambrosi stava dormendo al piano di sopra della casa quando è stata svegliata dall’animale domestico che ha lanciato l’allarme.

«Ed è probabilmente solo grazie a lui che ho potuto chiamare tempestivamente i Vigili del Fuoco che ringrazio immensamente per il pronto intervento, che ci ha evitato guai ben peggiori. Stiamo bene, ed è la cosa più importante, e in questo senso mi sento finalmente di poter tranquillizzare tutti. Certo, restano i danni materiali. Ma che io e la mia famiglia stiamo bene e in buona salute è la cosa più importante. Grazie di cuore per la solidarietà!» – conclude la consigliera Ambrosi

