27 dicembre 2020: iniziano le vaccinazioni in Trentino. È l’ultimo definitivo colpo contro il coronavirus

E’ dalla primavera scorsa che non si fa altro che parlare del vaccino come la possibile via risolutiva. La speranza è diventata realtà. In Trentino saranno iniettate oggi le prime cento dosi del vaccino.

Queste prime dosi saranno riservate a medici, infermieri, oss e ospiti delle Rsa. Verranno premiati tutti loro che hanno lottato in prima linea nella battaglia contro il virus.

35 dosi saranno riservate a 7 ospedali del territorio: 5 per ogni ospedale (Trento, Rovereto, Arco, Borgo, Tione, Cavalese e Cles). A usufruirne sarà una rappresentanza di medici, infermieri e oss.

Altre 35 dosi verranno consegnate a 7 Rsa: 5 per ogni struttura (Villa Belfonte a Trento, Apsp Vannetti di Rovereto, casa di riposo di Riva del Garda, di Pinzolo, di Predazzo, di Borgo Valsugana e l’Apsp di Cles). In questo caso le 5 dosi verranno iniettate a 2 operatori sanitari e a 3 ospiti di ogni struttura.

Le rimanenti 30 dosi saranno date ad altre rappresentanze delle varie professioni. Le vaccinazioni inizieranno alle ore 9 di questa mattina. La Provincia e l’Azienda Sanitaria hanno deciso che i nomi di coloro che riceveranno le prime 100 dosi dovranno rimanere segreti. Per ora non c’è stata nemmeno nessuna campagna mediatica sulle pagine Facebook della Provincia e dell’Azienda Sanitaria.

Lunedì arriveranno all’interno della provincia altre 4.500 dosi riservate al personale sanitario e agli ospiti delle Rsa. Le persone scelte dipenderanno molto dalla lista di adesione.

L’Azienda Sanitaria aveva inviato una mail al proprio personale il 18 dicembre. Tutti coloro che fossero stati d’accordo lo avrebbero dovuto comunicare entro il 22 dicembre. I dati di chi abbia aderito non sono però stati comunicati.

L’assessore alla salute Stefania Segnana ha spiegato che la mattinata di oggi avrà un grande valore simbolico. La scelta di distribuire le varie dosi su tutto il territorio provinciale non è stato facile, ma la volontà, ha spiegato l’assessore, è stata quella di coinvolgere anche gli ospedali periferici e le Rsa delle valli.

Il momento simbolico è stato organizzato all’interno dell’auditorium dell’ospedale Santa Chiara e coinvolgerà una trentina di persone, fra cui un pediatra, un medico di base, un medico Usca, un medico della medicina del territorio, un pediatra, una guardia medica, un lavoratore nell’ambito delle pulizie, un coordinatore infermieristico, un medico della sanità penitenziaria e un infermiere.

Il presidente Maurizio Fugatti ha aggiunto che la distribuzione dei vaccini è la luce in fondo al tunnel e ha assicurato che una parte delle 4.500 dosi in arrivo lunedì verranno distribuite entro la fine dell’anno. Ma per battere il coronavirus definitivamente si dovrà combattere ancora per circa sei mesi. L’immunità di gregge sarà raggiunta con la massima sicurezza anche in Trentino quanto l’80% dei cittadini avrà fatto il vaccino.