«Un’altra buffonata sul sagrato della chiesa del Santissimo Sacramento a Trento»

Nel 2018 la chiesa del Santissimo era già salita alla ribalta delle cronache per qualcosa del genere.

Allora i numerosi fedeli entrando nella chiesa del Santissimo in via Corso 3 Novembre, avevano trovato un presepe «innovativo» e non certo come quello che per secoli ha tramandato la tradizione cristiana.

Il presepe, allestito sulla gradinata della chiesa, raffigurava Giuseppe, Maria e Gesù Bambino che invece di trovare un riparo dal freddo in una grotta, erano su una zattera di legno esposti alle intemperie del freddo, del vento e dell’acqua. (foto sotto)

Il riferimento era naturalmente ai migranti che arrivano con zattere e barconi di fortuna in Italia dall’Africa in cerca di una vita migliore.

Il presepe allestito dai volontari del gruppo parrocchiale, non aveva convinto molto i fedeli e i frequentatori della chiesa del Santissimo. I mugugni e i malesseri erano stati molti e qualcuno aveva sentito odore di strumentalizzazione politica visto che l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini era riuscito a bloccare gli sbarchi.

Ora il parroco dopo un anno di «riposo» torna di nuovo protagonista con un nuovo presepe quantomeno bizzarro e fuori dalle regole.

Anche stavolta come allora qualche fedele si è lamentato scrivendo delle lettere al nostro giornale. Ne abbiamo scelto una che le riassume tutte, quella scritta da Filippo Queirolo che l’ha indirizzata al nostro direttore.

«Gentile Direttore,

le segnalo un’altra carnevalata della parrocchia del Santissimo sul sagrato della chiesa. Dopo la sacra famiglia in abiti beduini piazzata su una zattera degli anni scorsi, quest’anno è comparso un altro presepe del genere “capriccio dí parroco progressista “

C’è sempre San Giuseppe travestito da Tuareg, la Madonna e il bambin Gesù, ma accanto a loro compaiono un uomo e una donna in abiti moderni con al posto della teste due scatole con le scritte di tre vaccini: Pfizer, Moderna e Astrazeneca. Accanto è posato uno scatolone sempre con i loghi delle tre multinazionali farmaceuticheCosa significa?

Forse è un invito a vaccinarsi. Ma che c’entra col presepe e con la missione della Chiesa? E poi perché trascurare il vaccino russo e quello cinese? Se è una sponsorizzazione delle tre case farmaceutiche che il parrocco si faccia almeno pagare! A parte gli scherzi, mi sembra un’altra buffonata di questa parrocchia.

Cordiali saluti e auguri di buon anno.»

Filippo Queirolo