Manutentore del verde urbano, aperte le iscrizioni al corso FEM

Sono aperte le iscrizioni al corso organizzato dalla Fondazione Edmund Mach rivolto a coloro che intendono iniziare o proseguire l’attività di manutentore del verde.

Il corso riguarda l’allestimento, la sistemazione e la manutenzione di aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati, attraverso l’uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici. La partenza è programmata per il 16 gennaio e c’è tempo fino al 10 gennaio 2021 per presentare domanda di iscrizione sul portale www.fmach.it.

La durata è di 180 ore complessive, comprensive di 60 ore di attività tecnico-pratica, la frequenza minima che permetterà di essere ammessi all’esame è dell’80% delle ore totali. Al superamento dell’esame conclusivo del corso verrà rilasciato un attestato valido su tutto il territorio nazionale.

I contenuti del corso riguarderanno in sintesi: principi di fisiologia vegetale, elementi di botanica generale, normativa in materia di scarti verdi, elementi di pedologia, applicazione tecniche di concimazione, applicazione tecniche di preparazione del terreno, fitopatologia e normative in ambito della difesa delle colture, applicazione tecniche di semina, utilizzo di mezzi agricoli.

Data l’emergenza sanitaria in atto è possibile che lo svolgimento del corso, attivato dal Centro Istruzione e Formazione FEM, subisca modifiche in merito alle lezioni in presenza in adeguamento alle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Per info corsipostdiploma@fmach.it https://www.fmach.it/CIF/Didattica/Corsi-Post-Diploma/Iscrizione-al-corso-per-l-adeguamento-allo-standard-formativo-e-professionale-del-Manutentore-del-verde

