L’associazione “Aps Io e Te ” cerca uno spazio per la propria attività

L’associazione “Aps Io e Te ” è alla ricerca di uno spazio dove poter svolgere la propria attività. Il direttivo ha individuato un locale in Via Conci di proprietà di Itea alla quale è stata chiesta la concessione in affitto. “Aps Io e te” è un’associazione ricreativa che si dedica in modo particolare al ballo over 50 e che organizza anche un corso per persone con disabilità uditive.

La richiesta è supportata dal consiglio di circoscrizione Oltrefersina anche se in caso di concessione, andrebbe a posizionarsi al Villazzano 3: si tratta però di un quartiere confinante, privo di realtà associative e che soffre di molteplici problematiche legate alla mancanza di aggregazione.

Per questi motivi, la circoscrizione Oltrefersina ha deciso appoggiare la richiesta. A questo punto la richiesta passa a Itea che dovrà decidere sulla possibile locazione per bando o per assegnazione diretta. O in alternativa, respingere la domanda.

Pubblicità Pubblicità