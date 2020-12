A Mori e Rovereto individuate e denunciate due persone per furto

A Rovereto i militari hanno individuato l’autore di un tentato furto presso un bar di via Roma. Il responsabile è stato individuato, anche in questo caso, attraverso le telecamere del posto, che lo hanno ripreso mentre cercava di forzare la porta di ingresso, con arnesi da scasso.

Il tentativo non riuscito ha messo in fuga il malvivente, un pregiudicato 45 enne del posto, ma subito riconosciuto dai militari, oltre a essere denunciato alla locale Procura della Repubblica, il reo è anche sanzionato amministrativamente per violazione alle restrizioni anti-covid.

Sempre a Rovereto un 16 enne è stato denunciato in stato di libertà, per possesso di gr.40 marijuana e 20 di hashish. Il giovane, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi dello stupefacente in via delle Zigherane, che recuperato è stato sequestrato, insieme a 40 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

A Mori invece i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato una 47 enne di Vallelaghi che nei giorni scorsi, all’interno di un supermercato di via Monte Baldo, si era impossessata del portafogli di una cliente, 27 enne colombiana, approfittando di una distrazione fra gli scaffali.

I militari hanno individuato la responsabile, già nota alle forze dell’ordine, dopo un attento esame delle riprese di videosorveglianza e delle testimonianze acquisite sul posto.

