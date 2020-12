In arrivo abbondanti nevicate e un drastico calo delle temperature in Trentino

Da dopo Natale sarà assalto «Artico». Le vacanze aprono la porta all’inverno con temperature in picchiata, venti freddi e neve a quote collinari.

Lunedì 28 arriverà copiosa la neve anche a bassa quota in tutto il Nord Italia Trentino compreso. In alcune zone del nord soffieranno venti fortissimi di Scirocco e Libeccio. In arrivo anche nubifragi e poi tanta pioggia e freddo fino a Capodanno.

Tutti i siti meteo sono concordi ed indicano la possibilità concreta di un accumulo di notevole importanza anche a basse quote nella giornata di lunedì 28 dicembre 2020. A Trento potrebbero arrivare da 15 a 40 centimetri di neve

Sabato di santo Stefano con il sole, ma con raffiche di vento di föhn in progressiva attenuazione al mattino con le temperature minime (-4) e massime in netto calo. Dal pomeriggio di domenica comincerà la nuvolosità con la possibilità in serata di possibili deboli precipitazioni con neve a quote anche molto basse.

Lunedì, come detto, coperto con precipitazioni diffuse e abbondanti, nevose a quote anche molto basse. dige. Poi martedì nuvoloso con possibili deboli precipitazioni e neve a quote basse. Ma non è tutto. Secondo il meteo.it i primi 10 giorni del 2021 saranno caratterizzati da neve e pioggia a quote basse con le temperature minime e massime in calo.

Un inizio di anno quindi con abbondante neve in arrivo, che però a causa dell’emergenza sanitaria per ironia della sorte lascerà piste di sci e alberghi di montagna vuoti.

