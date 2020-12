Fondazione Franco Demarchi: integrato l’accordo triennale

Sono stati stanziati 250.000 euro, per il 2021, da destinare al bando del “Welfare a km 0“, il percorso di welfare generativo, arrivato alla quarta edizione, che vede la collaborazione di Provincia, Consiglio delle Autonomie Locali, Fondazione Caritro e Fondazione Demarchi.

Lo ha stabilito la Giunta provinciale con due distinti provvedimenti proposti dall’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana. Con la prima deliberazione si approva il Protocollo di intesa 2020 per il “Welfare a km 0“, mentre con il secondo provvedimento viene modificato l’accordo di programma triennale 2020 -2022 con la Fondazione Demarchi integrando l’impegno di spesa, viene approvato il bilancio di previsione dell’ente e si impegnano le risorse attualmente disponibili per il 2021, pari a complessivi 1.612.700 euro.

“Rispetto ai documenti programmatici, è utile mettere in evidenza che per l’anno formativo 2020-2021, i ricavi derivanti dall’attività formativa per l’Università della terza età e del tempo disponibile, sono fortemente condizionati e ridimensionati per effetto della pandemia – commenta l’assessore Segnana -. Viene però confermato anche per il 2021 un progetto che riteniamo importante per le nostre comunità, si tratta del welfare a km 0, nell’ambito del quale già durante il 2020 abbiamo finanziato sei progetti che hanno lavorato sulla valorizzazione dei legami fra le persone nei territori. Un percorso che ci può aiutare a sostenere, dal punto di vista sociale, le famiglie indebolite e vulnerabili da questa emergenza, anche dal punto di vista dei rapporti interpersonali“.

Pubblicità Pubblicità

Il Protocollo di intesa per il “Welfare a km 0″ prevede il finanziamento del bando che sarà pubblicato nel 2021, per un ammontare complessivo di 750.000 euro suddiviso per due terzi a carico della Fondazione Caritro per un importo di 500.000 euro e un terzo a carico della Provincia, in collaborazione con il Consiglio delle Autonomie Locali, per un importo di 250.000 euro.

Eventuali ulteriori spese a carico della Provincia, destinate ad attività di accompagnamento o laboratoriali svolte dalla Fondazione Demarchi, sono state definite nell’accordo di programma triennale 2020- 2022 con la Fondazione Demarchi.

Con il secondo provvedimento vengono effettuate tre operazioni: si modifica il quadro delle risorse alla luce dello stanziamento aggiuntivo di 250.000 euro destinato appunto al finanziamento del bando “Welfare a km 0“, si impegnano le risorse attualmente disponibili per l’anno 2021 e si approva il bilancio di previsione della Fondazione Franco Demarchi. La previsione di bilancio per l’anno 2021 ammonta a complessivi 3.185.740 euro, di cui 2.082.366 a carico del bilancio della Provincia e i rimanenti 1.103.374 euro derivanti da entrate proprie.

Pubblicità Pubblicità