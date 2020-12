A Cles Marocchino offuscato dalla gelosia rapina il rivale in amore. Arrestato a Mezzolombardo

Grande lavoro in queste giornate di festa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trento. Lo sforzo dell’Arma – come ogni anno – è finalizzato a garantire la sicurezza sulle strade e nelle case dei cittadini, che soprattutto in questi giorni sono stati occupati per l’acquisto di beni, anche di valore.

A Cles un 36 enne marocchino è stato arrestato per rapina, dopo avere aggredito violentemente un connazionale nella centrale via Pilati, dove lo ha percosso, spinto a terra e gli ha strappato il cellulare per poi fuggire e fare perdere le proprie tracce.

Dopo i primi accertamenti, purtroppo l’episodio si è inquadrato in un più ampio contesto, che vede l’aggredito, vittima di una vendetta per gelosia. L’uomo, infatti ,al momento dell’aggressione era con la ex compagna del rapinatore, che all’alba dello stesso giorno aveva già molestato entrambi.

Il marocchino 36 enne aveva avvicinato la coppia bruscamente, minacciandola nel vicino abitato di Denno, ma non pago di ciò, si è ripresentato a Cles per colpire, perpetrando una vera e propria rapina ai loro danni.

Dalle immagini delle video sorveglianze e dalle testimonianze raccolte nell’immediato, i militari del Nucleo Operativo della locale Compagnia sono risaliti alle abitudini di vita e ai luoghi frequentati dal fuggitivo e lo hanno rintracciato a Mezzolombardo, dove è stato tratto in arresto.

Quindi, raccolte le prove, con la direzione della Procura della Repubblica di Trento, l’operaio 36 enne di Sporminore, è stato tradotto presso il carcere del capoluogo.

