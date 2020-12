Ville d’Anaunia, il sindaco Valentini scrive ai cittadini per Natale: «Siamo un Comune forte, collaboriamo per costruire un mondo di unità e serenità»

Una lettera per far giungere ai cittadini gli auguri di un Natale sereno e per lanciare un messaggio di unione e solidarietà.

L’ha scritta il sindaco di Ville d’Anaunia Samuel Valentini, che ha voluto far arrivare alla popolazione un augurio speciale da parte dell’amministrazione comunale in un momento particolare come quello che tutti stiamo vivendo.

Di seguito la lettera giunta in ogni casa di Ville d’Anaunia.

Pubblicità Pubblicità

Cari Concittadini,

questo è stato per tutti noi un anno difficile. L’emergenza sanitaria ha sconvolto le nostre vite, ci ha impauriti, ci ha distanziati, ha sospeso i nostri lavori, ha cancellato le tradizioni di Pasqua e i festeggiamenti del Natale. Quest’anno abbiamo vissuto limitazioni e angosce che fino a ieri non sembravano possibili. Eppure stiamo andando avanti. Faticosamente, a volte nel lutto, a volte nella tristezza. Stiamo scoprendo dentro di noi una capacità di reagire ad una situazione, imprevista e così difficile, che non pensavamo di avere. Siamo forti. Siamo assieme.

Forse un Sindaco non dovrebbe fare richieste, ma una cosa ve la chiedo. Collaboriamo l’un l’altro. Ricordiamoci che in questa angoscia siamo tutti sulla stessa barca, una comunità esposta alla tormenta. Fra di noi ci sono persone più fragili e persone più forti, ma tutti abbiamo bisogno del sorriso dell’altro, di uno sguardo di conforto, di un aiuto inaspettato. Come comunità ne dobbiamo uscire, e ne usciremo, più forti.

Pubblicità Pubblicità



Arriverà un giorno in cui questa pandemia sarà solo un ricordo, ma i rapporti che instaureremo l’un l’altro dureranno. Siamo Ville d’Anaunia. Un Comune forte, grande, capace di prendere in mano il proprio destino. Il nostro impegno quotidiano deve essere quello di creare un mondo migliore per noi e per gli altri. Un mondo di unità e serena collaborazione. Uniti porteremo avanti le nostre vite e supereremo qualunque difficoltà.

Per questo io vi faccio i miei più sentiti auguri di un lieto Santo Natale e di un Felice Anno Nuovo. Non conosco il futuro, ma posso promettere che come Amministrazione Comunale faremo tutto il possibile per rendere il 2021 un anno sereno. Buone Feste.

Il Sindaco

Samuel Valentini