Novità AstroOlab: arriva il marketing Oroscopo 2021

Olab & Partners, team di professionisti che si occupano di marketing, comunicazione e sviluppo tecnologico, presenta l’oroscopo del prossimo anno. Non avendo indirizzi più stabili, ci affidiamo alle stelle, eterno mood di fine anno

L’anno che verrà, citando l’amato Lucio Dalla, si presenta come anno del cambiamento epocale sotto tutti gli aspetti. Non solo per il Next Generation EU Recovery Fund, i cui influssi economici relativi agli oltre 200 miliardi di Euro saranno molto graditi. L’esigenza di tutti i segni zodiacali è il sopravvivere o il dominare economico. Non per tutti, ma per molti.

L’anno 2020 finisce così, con un lamentificio e un sofferto arrotolamento su sé stessi. Le innegabili difficoltà di orientamento sono dettate dalla pandemia a cui diamo la colpa, ma che, spesso, sono frutto di scelte passate.

Il 2021 inizia con la fase astro-economica di vero cambiamento! Scopri qual il tuo nuovo mood. Questo astro-economico oroscopo 2021 è frutto di elaborazioni Olab & Partners.

SEGNI DI FUOCO

Ariete

Evoluzioni sfidanti, alla larga dai pessimisti! Corsa all’oro.

L’imprenditore arietino ha la forza e l’energia che servono per guidare le battaglie più incredibili. Di questi leader abbiamo necessità, ma attenzione, l’azione è consigliato arrivi dopo aver messo a punto un piano strategico.

L’Ariete si innamora spesso e tende a non ascoltare le Cassandre. Prima di agire aziendalmente parlando, prendiamoci il tempo e riflettiamo. Circondiamoci di pessimisti e oscurantisti per valutare quale guerra sposare, ridisegniamo i progetti.

"Mai come ora, i Business Plan, i Piani strategici di marketing e comunicazione sono fondamentali per ridisegnare il nostro futuro, veloci e fulminei nell'azione, ma tutto va studiato nei minimi dettagli – afferma Emanuela Corradini, arietina DOC, che si occupa di marketing strategico e operativo in Olab & Partners – Non ha importanza quanto si è già grandi, a noi piace l'idea che l'imprenditore abbia voglia di sognare: il contesto è cambiato e nulla sarà mai più come prima. Una ghiotta opportunità!"

Leone

Visibilità ad ogni costo, un palco per il successo.

Le attività economiche guidate da Leoni sono ispirate dalla creatività grazie all’influsso del Sole. Sarà l’anno delle start-up, dei progetti on-line e delle grandi marche.

Un pubblico deve esserci, totalizzante e coerente, raggiungibile con il digitale. Webinar, social, podcast, radio, web tv come voce24news (Olab & Partners l’ha curata tecnologicamente e lanciata con l’evento di presentazione al pubblico il 10 settembre scorso). Per il 2021 il re-branding, il mondo social saranno obiettivi importanti indispensabile per le imprese leonine.

"La comunicazione è la leva fondamentale. Ogni progetto va pensato anche per come possiamo comunicarlo. Nel mondo dei social crearsi un pubblico, i follower, è indispensabile per promuovere qualsiasi idea sa subito – ci ricorda Paola de Pretis dal pianeta Podcast & Social Media di Olab & Partners che, con Saturno in Leone dalla nascita, si occupa di creare i giusti piani editoriali – attenzione però, in questo nuovo mood etico e sostenibile se non sei vero sarai sgamato e il tuo pubblico si infurierà e ciaone reputazione. Pronti a smascherare i millantatori?"

Sagittario

Il grande gelo versus pragmatismo e voglia di sapere.

La figura dell’imprenditore Sagittario è quella della persona pragmatica, che vive il presente, ma ha in mente la trasformazione, la complessità con i piedi ben saldi nella realtà. Istintivo e razionale, perfetto nei momenti di crisi aziendale. Il 2021 porterà sicuramente un’era glaciale per le realtà già deboli, fragili e poco innovative.

No a buttare la spugna, meglio sostegno e iniezioni consulenziali energetiche. Molta fatica a gestire Nonno Gelo, economico e finanziario dei primi mesi del 2021, ma occorre tener duro per arrivare all’estate: resistere, resistere, resistere…ma non al cambiamento già in atto. Sviluppato il Piano di salvataggio, il Sagittario è sicuramente in grado di arrivare all’obiettivo sfidando l’evoluzione della specie di darwiniana memoria.

"Si devono avere sogni e volare alti, ma l'importante è arrivare alla concretezza e mai come in questo momento i clienti sono attenti ai fatti. Spetta al capo tribù Sagittario valorizzare tutti – afferma Giorgia Martinatti, Ariete ascendete Sagittario, che si occupa in Olab & Partners di Customer & E-mail marketing – e i più importanti sono i propri clienti che vanno coinvolti, valorizzati con empatia e verso il nostro brand…in altri termini la nostra è una tribù allargata dentro e fuori l'azienda grazie a relazioni digitalizzate!".

SEGNI DI TERRA

Toro

Digitale ed essenziale, nel pensiero e nella forma.

Arriverà la primavera, stagione del Toro e non solo in Borsa: rigogliosità, ricchezza, lusso autentico, sensorialità, piacere, fisicità, sensualità, approccio slow, abbondanza. L’imprenditore Toro esprime potenza e stabilità e genera valore sul mercato. Alleato dello sviluppo tecnologico e di tutto ciò che fa stare comodi e facilita la vita.

Attenti ai troppi investimenti che potrebbero non trovare remunerazione in questo 2021. Meglio concentrarsi sull’abbattimento di costi inutili, essenza del primo semestre. Un po’ di fatturato la si potrà trovare in zona Mercatini Natale, prevedendo sia possibile viverli come sempre.

"Mettere a punto i sistemi digitali o tecnologici è uno sforzo di pensiero e project management prima che di programmazione informatica – sottolinea Luca Riviera referente Web & Technology di Olab & Partners Vergine ascendente Toro – tutti i processi e le relazioni passano attraverso l'utilizzo delle tecnologie. Il 2021 in Italia vedrà una impennata a due zeri soprattutto l'e-commerce. Abbiamo ideato il programma TAD Take Away & Delivery, per quelle micro-imprese che non vogliono o non possono reggere la gestione di un e-commerce. Nato per le consegne in tempo di lockdown e ora anche per la normale gestione"

Vergine

Alla ricerca di certezze per ripartire con slancio.

Il 2021 è l’anno della Vergine impegnata a mettere ordine nel caos imperante nel mondo sanitario, economico, produttivo e di relazione. Ricreare i punti di riferimento o nuove regole che diano sicurezza è un must. Visto i mesi caotici e la perdita di controllo causa Covid-19, il 2021 inizierà un percorso non facile di riorganizzazione interiore e in azienda, per sentirsi finalmente a casa.

Controllare gli scostamenti, riallineare la gestione economico-finanziaria, investire in modo calibrato. La Vergine è l’alleato dei programmi informatici o dei servizi SaaS in cloud.

"Sarà l'anno degli investimenti tecnologici: cyber sicurezza, privacy, protezione dei minori… La tecnologia non può solo funzionare, deve garantire un utilizzo equo e etico delle sue potenzialità, altrimenti danneggia le persone – sempre Luca Riviera referente Web & Technology di Olab & Partners – Progettare e gestire i sicuri ed economici servizi in cloud aiuta le MPMI micro, piccole e medie imprese a spendere meno e a avere servizi innovativi, semplici nella fruizione. Digito ergo sum, perché senza tecnologie in questo 2021 non si va da nessuna parte"

Capricorno

Inizio in salita, una sfida complessa da vincere.

L’anno 2021 sarà davvero all’altezza di assolvere a tutte le nostre aspettative? Certamente molti saranno delusi. Se alla guida ci sarà il Capricorno certamente saremo spronati a lavorare sodo. La vita dell’imprenditore Capricorno sarà piuttosto difficile nei primi mesi dell’anno, perché l’asticella è sempre più alta. Il gioco diventa davvero estenuante, soprattutto se si parte con un livello di fatturato al di sotto degli obiettivi.

La rimonta, la sfida, diventa il famoso peperoncino. Oggi più che mai dobbiamo lanciare un messaggio di forte leadership all’interno della tribù che il Capricorno destreggia abilmente. Come dice Anna Wintour ex direttrice di Vogue, “se non hai un buon team, non sei nulla e non diventerai nulla!

"L'anno 2021 sarà per Olab & Partners l'anno fondativo, l'avvio del percorso condiviso, con determinazione, rigore, nel rispetto dei propri valori etici e sostenibili quindi niente green washing (una parvenza di green ed ecologismo), rispetto, pragmatismo, dritti alla meta. Tutti senior, professionalmente parlando, di estrazione profondamente differente, indipendenti, ma con una visione comune del come supportare le imprese, di qualunque segno esse siano."

SEGNI DI ARIA

Gemelli

Duplica le idee e rafforza la progettualità, attenti a non esagerare.

L’anno 2021 da voce al segno dei Gemelli. Le novità non mancheranno, così come il movimento (più mentale che fisico visto il lockdown natalizio). Iperattivi, desiderosi di conoscenza e di relazioni interpersonali. Hobby: ricercare e vedere il mondo da un altro punto di vista.

La mente del Gemelli non si ferma mai ed è spinta verso nuove forme di espressione creativa di cui questo 2021 ha necessità fin dai primi attimi. Avere un imprenditore Gemelli sarà una grande chance per le imprese e l’economia: attenti però a non mettere troppe cose in cantiere, potrebbero bruciarsi.

"La comunicazione e la creatività per attirare i clienti sono davvero importanti – ci racconta Daniela Berti, Art Director & Graphics di Olab & Partners nonché Gemelli – la cura della marca e del packaging sono la base per il rinnovamento. Non più calati dall'alto, ma condivisi con il team. È indispensabile utilizzare le limitate risorse di questo 2021 per produrre il meglio, per dare valore e desiderabilità ai prodotti. La velocità è preziosa e solo un gruppo come il nostro può rassicurare le imprese che hanno paura di innovate. Se però non lo fanno restano al palo."

Bilancia

Bellezza, eticità e armonia sono al centro del benessere.

L’armonia reale e formale è rappresentata dalla Bilancia. Dopo l’involuzione economica dello scorso anno, il 2021 ha necessità di stoppare le disarmonie della società: ampliamento del divario economico, donne e giovani sempre meno presi sul serio, divergenze generazionali profonde. Tutti contro tutti in una individuale corsa che spezza la crescita e la felicità.

L’imprenditore Bilancia dovrà mettere ordine: condivisione, e non divisione, da cui nasce prosperità. Nella sua Italia manifatturiera è l’amore per il bello, paesaggi e città comprese, l’arte, la meritocrazia che portano valore. Basterebbe tornare ad avere orrore per ciò che è brutto, poco elegante, non curato, non sostenibile, inquinante, non rigenerabile. Non una ripulita esteriore, ma un cambiamento sostanziale.

"Gli imprenditori Bilancia per 2021 saranno impegnati a ricostruire il senso culturale del Made in Italy, la forma è sostanza, importante per l'economia nazionale come nella moda e nelle calzature, nel design e nel turismo, nel Food & Beverage, settori importanti per Olab & Partners. Meno quantità, più continuatività e valore. Esempi sono Brunello Cucinelli e Giorgio Armani. Basta fagocitare tutto in fretta, fermarsi e riallinearsi potrà aprire il 2021 al nuovo e possibile."

Acquario

Potrà sfogare il suo estro rompendo ogni argine.

L’anno in semi-segregazione è stato faticoso. L’imprenditore Acquario fa molta fatica a restare nei confini tracciati da altri, deve uscire dai limiti, un vero pioniere, vocato a viaggi sconvolgenti e dirompenti. In questo 2021 è il segno del rilancio per le imprese: uscire dalla tradizione ripetitiva non più vincente per crescere, disimparare, per fare spazio al nuovo.

Siamo i più âgée del mondo e dobbiamo sviluppare in un blitz una buona innovazione, spiazzante e stupefacente, valorizzare la nostra diversità. Abbiamo bisogno dell’Acquario, segno un po’ fuori dal coro, perché “per essere unici occorre essere diversi” dice Coco Chanel. Andare oltre, no limits!

"Individuare quel ché di nuovo che può ancora attrarre in un mondo dove tutto è già stato praticato. Superare le ovvietà perché si è sempre fatto così. Che noia! Spesso ci troviamo richieste di imitazione di uno stile solo perché lo hanno fatto i concorrenti…vi ricordate il ballerino nella pubblicità TIM? Un successo incredibile…e tutti si sono messi a ballare, con risultati davvero discutibili. Meglio valorizzare la propria identità, non copiare, questo è il nostro DNA" sottolinea Daniela Berti Art Director & Graphics di Olab & Partners"

SEGNI DI ACQUA

Cancro

Il passato diventa novità, basta scardinarlo e valorizzarlo.

Corazza esterna forte per proteggere le emozioni, vista la bufera di cambiamenti 2021. I conservatori del Cancro vorranno trattenere il consolidato, proteggerlo per paura che il vissuto venga dimenticato, ma questo non deve diventare il freno al futuro. Il Grillo Parlante è fondamentale, la storia è un valore, soprattutto se i saperi e le professionalità sono distintività.

In tempi di evoluzione così forti la tradizione, da sola, è un deterrente allo sviluppo aziendale. Se invece la storia è riconfigurazione, re-design e packaging, recupero di un naming o idea di business, ecco che si rinnova il valore vendibile.

"Più siamo longevi, più raccogliamo emozioni. La comunicazione visiva con foto, video e orale con i podcast sono emozionalità pura, che una immagine, una musica, riescono a smuovere, più che mille parole. Meno parole, più visual, più facile esprimere il brand, la marca con tutti i pro e i contro – afferma Paola de Pretis, Podcast & Social di Olab & Partners. "Per chi come me ama il linguaggio scritto – dissente Luigi Gigi Carnevali Web & Copy Writing – la comunicazione emozionale è la poesia, cioè parole che musicalmente esprimono emozioni. Ok le immagini, ma nel web contano ancora le parole che rappresentano un modo fondamentale per essere trovati. La famosa SEO Search Engine Optimisation"

Scorpione

L’Attesa serve a scagliare il dardo che lo farà vincere.

Difendere ciò che si possiede, in modo intelligente, astuto e intuitivo, questa è l’essenza dello Scorpione. L’anno 2021 sarà cambiamento epocale, essere difensori totali non aiuta. In settori dominanti in mano a colossi come salute, medicina, internet e web, la strenua difesa dello status quo ha un senso. Non esiste né in natura né in economia il dominio assoluto: ci sarà sempre qualcuno più forte che potrà buttarci fuori.

Gli imprenditori Scorpione dovranno lavorare parecchio di strategia per ridisegnare la nuova scacchiera, fra guerre e alleanze. Inclusione, green e sostenibilità, tecnologie, promotion sono strumentali al nuovo potere. Con le tante imprese in crisi finanziaria potrebbe esserci la possibilità di accrescere la propria dimensione aziendale con acquisizioni, più in sintonia con il mood del segno.

"Per ogni sviluppo strategico è bene avere un Business Plan preceduto da una analisi basata sul Modello Canvas: strumenti indispensabili per procedere alla crescita, risorse finanziare permettendo. In queste operazioni straordinarie la comunicazione è indispensabile e la sua governance deve essere professionale, soprattutto nel caso di personal brand quando cioè è il leader il soggetto la cui reputazione è in grado di determinare le attività strategiche di espansione" consiglia lo staff di Olab & Partners.

Pesci

Socializzatori e comunicatori, sempre più in nell’era dei social media.

Stop al 2020 che tanta apprensione e difficoltà ha portato ai Pesci: vivono “sentendo” cioè usano quasi solo in empatia, donandosi gli altri ma sono soggetti a cocenti delusioni causa l’egoismo del business. In azienda sono soggetti indispensabili perché entrano facilmente in connessione con ciò che li circonda.

Si occupano dei servizi di accoglienza, di cura, di supporto e di aiuto tipici del turismo, del terzo settore, dei servizi online, della consulenza… In questo 2021 i Pesci saranno perfetti: mutuo aiuto per i più deboli e gli ammalati e tutti coloro che soffrono, vera significazione morale e gratificazione personale. Perfetti per le attività creative e innovative di comunicazione, sia per la pubblicità tradizionale e che quella web.

"Comunica o verrai dimenticato, mostra te stesso e la tua azienda, sii credibile: la tua reputation ti precede, ti nutre e ti seguirà nel tempo. Ogni strumento va sviluppato in modo corretto, linguaggi diversi per essere "leggibili" e concretamente "pungenti". Ogni parola ha un peso, inutile gettarle a caso sperando di colpire l'occhio o l'orecchio giusto. Serve pianificare e organizzare a monte per essere competitivi" dice Luigi Gigi Carnevali Web & Copy Writing in Olab & Partners.

Chiude Paola de Pretis Podcast & Social di Olab & Partners “Per essere competitive le aziende devono ispirare, creando contenuti e comunicazione che ruotano attorno ai valori dell’impresa, una modalità di storytelling che permette di guardare al futuro insieme, consapevoli che tutti siamo parte di un sistema connesso, che non esistono prodotti e consumatori, ma una sola comunità”