Muse, sulla gestione del personale ora indaga la Corte dei Conti

Grazie alle recenti modifiche sulla gestione del personale che segnano il passaggio alle assunzioni a tempo pieno, al Muse è tempo di svolte epocali.

Si è infatti concluso ieri, nel corso di una riunione del cda tenutasi alla presenza dall’assessore Bisesti, l’iter sul cambio della contrattualizzazione per i dipendenti. Un passo decisivo che porterebbe alla fine del ‘modus appalto’ finora utilizzato, con la progressiva stabilizzazione dei lavoratori.

Ma proprio sugli anni di gestione esternalizzata e su alcune questioni correlate, sembra ora che la Corte dei Conti abbia deciso di aprire un fascicolo.

Nel mirino della magistratura contabile, tra le altre possibili ipotesi di indagine, ci sarebbe il metodo pregresso che prevedeva contratti e incarichi esterni per i dipendenti e i collaboratori, messo in atto secondo una direttiva assunta nel 2018 dalla Giunta targata Rossi.

Decisione per la quale oggi potrebbe essere interpellata, per approfondimenti, propro la precedente amministrazione. Secondo indiscrezioni, lo stesso presidente Stefano Zecchi sarebbe stato chiamato a rendere, ma nel solo ruolo di persona informata sui fatti, dato che le questioni inerenti la gestione del personale dipendente farebbero capo unicamente alla direzione del Muse.

A questo proposito, circa tre settimane fa, in sede di approvazione di bilancio, lo stesso Zecchi aveva per l’ennesima volta presentato la questione al consiglio di amministrazione, opponendosi fortemente al proseguimento di un meccanismo che per anni aveva precarizzato le condizioni dei lavoratori all’interno della mega struttura museale.

Si è dunque resa necessaria la decisione della nuova Giunta, su proposta del governatore Fugatti e dello stesso Bisesti, anche di ampliare l’organico assumendo 30 nuovi lavoratori a tempo pieno.

“Garantiamo ai lavoratori del Muse migliori condizioni lavorative e una stabilità che, attraverso l’affidamento in appalto dei servizi, non era pienamente garantita. In questo modo rispondiamo con i fatti ad una problematica che fin da subito ho deciso di risolvere” ha sottolineato l’assessore, che ha anche evidenziato come la soluzione adottata garantisca una sostanziale invarianza della spesa.

Nessuna novità dunque se non fosse che al momento, alla luce di quanto emerso recentemente, nella sede di piazza Vittoria si sarebbe deciso di ‘alzare la penna’ per chiedere gli opportuni chiarimenti su una vicenda che già non ha mancato di sollevare qualche polemica.