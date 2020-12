La magia del Natale avvolge Cavareno

Un Natale diverso, meno “sfavillante”, ma all’insegna della tradizione.

L’amministrazione comunale di Cavareno, in collaborazione con le associazioni del Comune che si sono date da fare per le decorazioni e gli addobbi, è riuscita ad avvolgere il paese in una calda atmosfera natalizia.

Lo ha fatto con luci a led e con un albero speciale in piazza, addobbato con oggetti che ogni famiglia ha potuto aggiungere: piccole decorazioni fatte di materiali naturali, per sottolineare l’appartenenza proprio alla natura e alla montagna.

«Per realizzare tutto questo abbiamo trovato la collaborazione del Comitato Charta della Regola, del Gruppo Alpini, del Circolo Nontiscordardime – spiegano la vicesindaco Monika de Bertoldi e l’assessore Raffaella Battocletti –. L’iniziativa “Addobbiamo l’albero insieme”, inoltre, sta riscuotendo un bel successo».

In una lettera inviata ai cittadini, l’amministrazione comunale ha sottolineato poi l’importanza delle decorazioni e delle luci nelle vetrine dei negozi, alle finestre e sui balconi, ma soprattutto del sostegno all’economia locale, invitando a scegliere, se possibile, gli esercizi commerciali di paese per i propri acquisti.

In questi giorni verranno anche distribuiti dei sacchettini di biscotti natalizi con gli auguri da parte dell’amministrazione a tutti gli over 80.

«C’è un augurio – aggiungono de Bertoldi e Battocletti – che troviamo particolarmente significativo per i nostri anziani: “Che cos’è il Natale? È tenerezza per il passato, coraggio per il presente, speranza per il futuro”. Con questo piccolo segno d’affetto l’amministrazione comunale, insieme a tutta la comunità, vuole essere vicina ad ognuno con un abbraccio anche se “da lontano”. Ci teniamo infine a ringraziare Maria Maddalena Springhetti – concludono le amministratrici – in quanto mente e mano creativa di queste iniziative».