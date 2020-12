La Biblioteca di Cles consegna i libri direttamente a casa con il “Prestito a domicilio”

In questo periodo particolare, per venire incontro alle esigenze di chi non può muoversi dalla propria abitazione e per garantire a tutti il diritto alla lettura e all’informazione, ma anche allo svago, la Biblioteca di Cles ha attivato un nuovo servizio sul territorio comunale: il “Prestito a domicilio” di libri, dvd, audiolibri e riviste, con consegna settimanale direttamente a casa.

Il servizio è rivolto ai residenti nel Comune di Cles che per vari motivi (salute, autonomia, ecc.) non possono recarsi direttamente in Biblioteca: basta telefonare al numero 0463/422006 o inviare una mail a cles@biblio.infotn.it, richiedere libri o dvd (i bibliotecari sono sempre disponibili per informazioni, richieste, suggerimenti di lettura, consulenze bibliografiche, consigli e suggerimenti) e verrà comunicato il giorno in cui saranno recapitati.

Le consegne verranno svolte in sicurezza grazie alla collaborazione dei preziosi volontari dei Gruppi Scout Cles 1 e Relazioni in Azione, coordinati dal servizio politiche sociali della Comunità di Valle, mentre per restituire quanto richiesto sarà sempre disponibile il box esterno alla Biblioteca, aperto 24 ore.

Per tutte le informazioni sul nuovo servizio contattare la Biblioteca di Cles che in questi giorni sarà aperta con orario regolare nelle ‘giornate arancioni’ (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio con accesso su prenotazione), mentre nelle giornate ‘rosse’, 31 dicembre e 5 gennaio, seppur chiusa al pubblico, sarà presente un bibliotecario per consulenze telefoniche o via mail.

Dal 7 gennaio si torna all’orario regolare con accesso su prenotazione come stabilito dai recenti DPCM, ma l’idea è che questo servizio, se apprezzato, possa essere mantenuto anche nel periodo post-pandemico. Il servizio “Prestito a domicilio” sarà presto attivato presso altre biblioteche della Val di Non.

Maggiori info: Facebook Biblioteca di Cles

