Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Cles fanno gli auguri di Natale agli ospiti della Casa di Riposo con due commoventi video

Che questo Natale sarà differente dal solito è un dato di fatto, viste le misure sanitarie restrittive in atto, ma per gli anziani che vivono nelle case di riposo, questo periodo è molto sofferto, non potranno passare le festività in compagnia dei propri cari.

Per questo alla Casa di Riposo Santa Maria di Cles anche quest’anno i bambini ed i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Bernardo Clesio” di Cles hanno voluto essere vicini agli ospiti in occasione delle festività natalizie.

Non potendo essere presenti di persona hanno regalato loro un prezioso “augurio digitale” che verrà trasmesso all’interno dei saloni e delle stanze della struttura per rendere il più possibile allegro e sereno il Natale ai residenti.

Commenta il Dirigente Scolastico dell’Istituto Dott. Matteo Lusso: “Da diversi anni tra l’Istituto Comprensivo di Cles e la RSA “Santa Maria” si sono creati momenti di solidarietà, scambio di auguri, occasioni di incontro tra bambini ed anziani, favoriti anche dalla vicinanza dei due istituti. Queste iniziative hanno sempre arricchito tutti, avvicinando generazioni e costruendo relazioni, facendo crescere la consapevolezza della bellezza e ricchezza di ogni fase della vita.

Nel corrente anno scolastico, data l’impossibilità di incontri in presenza, dalla comune volontà di proseguire tale collaborazione è nata l’idea che lo scambio degli auguri natalizi avvenisse attraverso la realizzazione di un video che raccogliesse biglietti, canti, poesie, disegni realizzati dai bambini e dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo e destinati agli ospiti della Casa di Riposo. L’idea è stata accolta con favore dai docenti e dagli alunni, che, con la consueta fantasia e creatività, hanno realizzato un po’ in tutte le classi dei ‘lavoretti’ attraverso i quali, in una pluralità di forme, si esprimono gli auguri di Buon Natale e Buone Feste agli ospiti della RSA.

Dall’assemblaggio di tali lavori, grazie al lavoro dei docenti Andrea Di Martino ed Alessandra Menapace (gli ‘animatori digitali’ della scuola), si sono realizzati due video, uno della Scuola Primaria ed uno della Scuola Secondaria, che vengono con gioia donati ai responsabili della RSA, affinchè possano trasmetterli agli ospiti, nella speranza di contribuire a portare loro un po’ di calore e di compagnia in un momento così difficile come quello attuale.

Un senso di particolare ringraziamento va a tutti i docenti che hanno accompagnato gli alunni nella realizzazione di questi lavori, dimostrando sensibilità umana e consolidata professionalità”.

La Presidente della Casa di Riposo Avv. Laura Flor aggiunge: “Sono molto contenta di poter presentare, anche in questo anno terribile, gli auguri dei bambini che sempre sono stati vicini ai nostri ospiti con affetto, donando loro momenti di gioia e allegria. Ringrazio il Dirigente Matteo Lusso e la Vice Dirigente Tiziana Clauser che ha sviluppato questa idea, gli insegnanti e gli alunni dell’Istituto Comprensivo per aver realizzato questi splendidi video, con la speranza di poter al più presto riaprire le porte della struttura per un incontro ‘dal vivo’ con i ragazzi”.

