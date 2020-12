Giallo dell’auto inabissata nel fiume Adige. Continuano le ricerche e spunta una foto

Sono riprese alle prime ore di questa mattina le ricerche dell’auto finita nel fiume ieri poco dopo le 16.00 a Borgo Sacco. Da ore i vigili del fuoco stanno scandagliando il fondo del fiume, usando anche un piccolo robot con allacciata una fotocamera. Per ora le ricerche sono state vane.

Nel frattempo è anche spuntata un foto che ritrae un’auto bianca (sotto) che sarebbe stata vista inabissarsi nel fiume. Non è risaputo se si tratti di una fake oppure sia una delle foto che è stata scattata da alcuni testimoni. Per ora non ci sono conferme che sia ricollegabile alla segnalazione.

A quasi 24 ore dal fatto non si riesce a trovare ne la macchina ne le due persone che erano a bordo. Al momento non risultano denunce di persone scomparse. È giallo sulle persone che potevano essere a bordo dell’autovettura. Chi dice due, chi quattro.

Il luogo dove si è inabissata è molto profondo e quindi vista la forza della corrente ma macchina potrebbe essere stata portata via. Per questo viene monitorato lo sbarramento della diga di Mori in modo tale che se i corpi fossero usciti dall’auto, il recupero potrebbe risultare più agibile. Ma sia il mezzo che i corpi potrebbero essersi incagliati in qualsiasi posto.

È stato invece confermato che l”uscita di strada dell’auto è avvenuta vicino al ponte che collega Sacco e Isera, nell’unico punto dove manca il guard rail. I soccorsi proprio in quel punto hanno trovato tracce compatibili con le gomme dell’auto.

