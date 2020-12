Crescita culturale e sociale dei quartieri: nasce il comitato «San Martino Buonconsiglio»

Si chiama «San Martino Buonconsiglio» ed è il nuovo comitato neo costituito alla fine di ottobre del 2020 a Trento.

Il presidente è Martina Margoni, ex vice presidente della circoscrizione centro Storico e da molti anni attiva nel rione di san Martino dove grazie alla tenacia e alla intraprendenza ha raggiunto grandi risultati. Vice presidente è stato nominato Walter Liber, giornalista molto conosciuto e responsabile dell’ufficio stampa della cooperazione.

Completano il quadro i consiglieri Chiara Leonardi, Andrea Dalla Torre, Ionne Fantini e Oss Cazzador Bruno

Uno degli obiettivi del comitato è quello di stimolare la coscienza e la crescita culturale e sociale dei propri quartieri, con riferimento alla crescita della città avanzando proposte agli enti ed alle istituzioni competenti.

Tra i punti più importanti dello statuto anche la volontà di contribuire alla riqualificazione del quartiere con idee e proposte per un equilibrato sviluppo delle attività commerciali; prevenire fenomeni di degrado urbanistico impedire usi impropri del territorio; agire al fine di migliorare la qualità della vita nei quartieri, tenendosi in costante contatto con le autorità preposte e favorire la partecipazione diretta dei cittadini alla vita istituzionale del Comune e degli enti pubblici.

«Il comitato è a carattere volontario, apartitico, apolitico e non ha scopo di lucro – precisa la presidente Martina Margoni – e opera principalmente nei Quartieri di San Martino e Centro Storico di Trento. Il rione di San Martino condivide con il Centro Storico le principali problematiche legate alla qualificazione degli spazi e delle infrastrutture ad uso pubblico, per rendere il centro storico un luogo dove sia piacevole vivere ed operare. Riteniamo che ogni opportunità non colta, ogni intervento non realizzato contribuiscano a degradare progressivamente queste aree fino a renderle poco attraenti per chi le frequenta e problematiche per la sicurezza pubblica».

La scorsa settimana il comitato è stato ricevuto dalle nuove Autorità cittadine per presentare il progetto nella sua globalità. «In tale sede siamo stati accolti dal Vice Sindaco Stanchina che ha dimostrato interesse ed entusiasmo per la nostra iniziativa». – Aggiunge la presidente

Prendendo spunto dall’imminente inizio dei lavori del completamento del secondo tratto di Via San Martino, una delle prime proposte che il comitato porrà all’attenzione delle istituzioni sarà quello di realizzare un nuovo percorso turistico per la città

«È una storia della città molto affascinante – osserva Martina Margoni – ricca di spunti e curiosità da raccontare anche oggi ai tanti turisti che arrivano al Castello del Buonconsiglio e che potrebbero essere interessati ad allargare la conoscenza anche ad altri aspetti della vita nella città del Concilio».

E ancora: «La nostra proposta – da realizzarsi in collaborazione con il Museo Storico, l’Azienda di Promozione turistica e gli altri enti che possono essere interessati, quali quelli preposti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale – è quella di costruire un percorso turistico che partendo dal castello del Buonconsiglio e la sua piazza, percorra via San Martino per fare tappa sotto l’affresco votivo del 1587 (si tratta della più antica testimonianza devozionale di Trento), e risalga da via della Pontara per una spettacolare vista sulla città e la vista del castello del Buonconsiglio dal lato posteriore del castello con la fossa dei Martiri.» – conclude la presidente

Tra gli interventi da realizzare in tal senso l’istallazione di una opportuna segnaletica storico-turistica per evidenziare vie e luoghi interessanti dal punto di vista storico (le antiche “porte” di san Martino, l’affresco votivo risalente al 1188, la chiesa distrutta dalle bombe della seconda guerra mondiale, i palazzi e i luoghi più significativi) e l’organizzazione di una serie di giornate dedicate all’approfondimento del patrimonio artistico e culturale del quartiere, sulla scorta di quanto propone il FAI, con il quale si potrebbe collaborare.

Un programma molto nutrito. Un comitato cittadino con le idee molto chiare che per il comune di Trento potrebbe davvero essere un grande valore aggiunto per la valorizzazione del grande patrimonio culturale del nostro capoluogo.