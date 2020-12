Circoscrizione Ravina – Romagnano: priorità al collegamento pedonale con Mattarello

Il collegamento pedonale tra Romagnano e Mattarello è la richiesta prioritaria di un documento presentato in occasione dell’ultimo consiglio di circoscrizione da Pd e Insieme.

Si tratta di un collegamento molto frequentato dai ragazzi che da Romagnano raggiungono Mattarello per andare a scuola oggi solamente delineato da una striscia bianca e che si sviluppa per gran parte sull’erba.

La richiesta di mettere in sicurezza questo tratto di strada non è nuova, ma la discussione del Dup è stata l’occasione per rilanciarla. Lo stesso documento chiedeva un impegno condiviso tra comune e provincia per l’occupazione, la riduzione delle tariffe per le categorie più colpite dagli effetti indiretti della pandemia ed un intervento sugli affitti popolari.

Tra le comunicazioni della presidente quella del prossimo inizio dei lavori per il ripristino dell’illuminazione e in piazza Condini a Romagnano: ripristinata la linea di alimentazione, ma si è ancora in attesa dei pezzi di ricambio senza i quali il sistema di illuminazione non funziona.

Infine la nuova area di raccolta rifiuti in Via delle Piazzole sempre a Romagnano, dovrebbe ridare il suo antico splendore alla fontana altrimenti coperta dai sacchi delle immondizie in attesa degli operatori di Dolomiti Ambiente.

