Chico Forti, su Voce24news parla lo zio Gianni: «Evento di portata storica, una lotta lunga 21 anni»

Chico Forti torna in Italia. Arrestato nel 1998 in Florida per omicidio, condannato all’ergastolo nonostante molti indizi fossero stati giudicati da molti commentatori esili se non infondati, verrà ora trasferito nel nostro Paese.

Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ieri. Viene raccolto lo sforzo silenzioso della diplomazia italiana e l’impegno di migliaia di persone italiane «guidate» dallo Zio Gianni Forti che combatte da 22 anni per la liberazione del nipote.

Chico Forti deve proprio a lui quel barlume di speranza che potrebbe, dopo essere arrivato in Italia, portarlo alla libertà dopo 22 anni di detenzione nel carcere di Miami. La sua intervista rilasciata a Voce24 News riassume 21 anni di lotte, delusioni, dolori, e poi l’incredibile notizia arrivata ieri.

Pubblicità Pubblicità

Gianni Forti ha spiegato quanto ha cominciato a sperare davvero di riportare il nipote in Italia. Sicuramente le trasmissioni realizzate dapprima negli Stati Uniti e poi dalle Iene in Italia hanno innescato l’indignazione pubblica in tutta l’Italia. «Forse – spiega lo stesso Gianni Forti – la svolta è stata proprio li, perché si è scoperto il pregiudizio della giustizia americana nei confronti di Chico che ricordo era stato condannato all’ergastolo con delle aggravanti.»

Chico Forti secondo la giustizia statunitense sarebbe dovuto uscire dal carcere da morto. Invece a volte i miracoli avvengono sul serio. E il protagonista di questo miracolo ha un solo nome: Gianni Forti.

Pubblicità Pubblicità