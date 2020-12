A rischio l’intera stagione invernale in Trentino: situazione critica per i lavoratori

E’ iniziato il conto alla rovescia: se non si parte a gennaio sarà una stagione invernale senza sci. I margini economici e i fatturati sarebbero infatti troppo esigui per pensare di poterla chiamare stagione.

Ad affermarlo è Valeria Ghezzi presidente di Anef, (nella foto) l’associazione che raggruppa gli impiantisti. Andando oltre il mese di febbraio non ci sarebbero più sufficienti garanzie economiche a supporto della ripresa dell’attività.

Anche in caso di riapertura l’obiettivo sarebbe minimale: non un guadagno, ma una riduzione dei debiti; mentre se si andasse oltre il termine massimo indicato da Valeria Ghezzi, non si farebbe altro che aumentare le esposizioni mettendo a rischio l’attività futura.

Su tutto l’immobilismo governativo sulla possibilità di prevedere dei ristori congrui per il settore. Pesante la criticità dei lavoratori stagionali che rappresentano la maggior parte dei dipendenti che a parte la retribuzione immediata, rischiano di non poter accedere nemmeno alla cassa integrazione se non lavorano per un periodo minimo.

Da parte loro i gestori hanno già predisposto tutte le attività necessarie per essere pronti ad aprire, ma senza nessuna certezza dal momento che il governo e il Cts (comitato tecnico scientifico) non hanno ancora approvato il protocollo di sicurezza proposto dalle regioni alpine la cui approvazione entro Natale è cosa praticamente impossibile e di conseguenza per il 7 gennaio non è ipotizzabile nessuna apertura.

Se sarà una stagione invernale senza sci ci saranno ripercussioni economiche pesantissime su tutti i territori che puntano al turismo montano.