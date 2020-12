Una fiaba innovativa e un dono speciale ad anziani e bambini illuminano il Natale a Ton

Si illumina il Natale a Ton.

Anche quest’anno il Comitato genitori della scuola dell’infanzia di Ton ha voluto organizzare qualcosa di particolare in vista delle festività natalizie.

Non potendo dar vita a spettacoli, canzoni e presepi, stavolta mamme e papà si sono “sbizzarriti”, dando libero sfogo alla fantasia e ideando una proposta davvero carina e originale: una fiaba natalizia tutta da scoprire e raccontata in maniera innovativa.

C’è chi ha scritto la storia, chi ha disegnato i personaggi, chi ha realizzato le mascherine per i vari “attori” della fiaba che vede protagonista un coniglietto (su ispirazione del vero coniglietto di cui i bambini delle due sezioni si prendono cura) che con l’aiuto dei suoi amici animaletti va alla ricerca di Babbo Natale.

Il risultato finale è un filmato realizzato in videoconferenza, un mosaico di riprese effettuate ognuno a casa propria. Il simpatico video verrà proiettato ai bimbi durante il “pigiama party” di Natale in programma stasera, mercoledì 23 dicembre, e organizzato rispettando tutte le disposizioni necessarie.

UN DONO SPECIALE PER ANZIANI E BAMBINI – Ma non è tutto, perché anche l’amministrazione comunale, grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni 3P di Toss e di Vigo, Gruppo Alpini Ana Ton, Sat di Ton, il Trenino, Usam Baitona e Comitato Carnevale Bastianelli, ha ideato e realizzato una proposta simpatica per Natale.

Questa sera tutti i bambini fino agli 11 anni e i “nonni” over 80 della zona riceveranno a casa, da parte di Babbo Natale e dei suoi elfi aiutanti, un sacchettino-regalo.

Un segno e un modo divertente per far vivere ai piccoli e agli anziani di casa un Natale il più sereno possibile.

Per avvolgere Ton di magia natalizia, poi, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ivan Battan, oltre ad aver fatto addobbare l’albero della scuola, ha acquistato le luminarie che coloreranno il Natale a Vigo. L’intento del Comune, in prospettiva, è di fare lo stesso anche nelle altre frazioni con degli acquisti nei prossimi anni.

Per fare in modo che in ogni via, in ogni piazza, in ogni casa di Ton si possa vivere e respirare una luminosa atmosfera natalizia.