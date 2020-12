Ritorno Chico Forti in Italia: la gioia e il bentornato di Roberto Paccher e Walter Kaswalder

Chico Forti tornerà in Italia dopo 22 anni passati nel carcere di Miami negli Stati Uniti.

Arrestato nel 1998 in Florida per omicidio, condannato all’ergastolo nonostante molti indizi fossero stati giudicati da molti commentatori esili se non infondati, verrà ora trasferito nel nostro Paese.

Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ««Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia».

Per il 61 enne trentino la svolta è arrivata improvvisa e inattesa.

Appena arrivata la notizia è subito intervenuto il presidente del consiglio regionale Roberto Paccher che esprime grande gioia e soddisfazione per la notizia dell’ imminente rientro in Italia di Chico Forti. “La perseveranza e la fiducia nelle Istituzioni alla fine ha premiato e siamo tutti molto felici di avere ricevuto questa splendida notizia proprio nell’imminenza de Santo Natale. Non vediamo l’ora di veder ritornare Chico nel suo amato Trentino e ci rallegriamo assieme alla sua famiglia, orgogliosi di averci sempre creduto”

Grande soddisfazione e vera gioia da parte del presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder che dopo avere appreso la notizia che Chico Forti tornerà in Italia dichiara: «Si tratta di un magnifico regalo di Natale – commenta il presidente del Consiglio provinciale – per tutti i trentini, che da tanto tempo attendevano la fine dell’incubo vissuto dal nostro conterraneo. La battaglia per l’affermazione della sua innocenza è stata serratissima e continuerá, anche questa Presidenza si è spesa per quanto era nelle sue possibilità. Intanto però il ritorno di Chico, mio antico compagno di liceo al Galileo Galilei, mi gratifica e ci gratifica tutti immensamente. Bentornato Chico».

“Chico Forti ritorna a casa a Trento. Accogliamo con gioia la notizia che abbiamo aspettato in tanti anni di proteste e richiami alle istituzioni affinché questa battaglia arrivasse ai più. Finalmente dopo vent’anni di agonia silenziosa giustizia è stata fatta”. – Lo affermano in una nota i deputati trentini della Lega Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss, Mauro Sutto e la senatrice Elena Testor.