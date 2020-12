Domani sciopero dei vigilantes trentini

Per giovedì 24 è stata indetta una giornata di sciopero da parte dei dipendenti della vigilanza privata in attesa del rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 54 mesi. In Italia i dipendenti sono 100 mila. Quella di dopodomani sarà uno sciopero nazionale che vedrà coinvolti anche i vigilantes trentini.

I segretari provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, Paola Bassetti, Lamberto Avanzo e Bassios Vassilios hanno diffuso una nota nella quale si può leggere: “La decisione dello sciopero è stata assunta al termine di una lunga riflessione dalle segreterie nazionali nella consapevolezza del momento particolare che attraversa il Paese e del ruolo che questi lavoratori e queste lavoratrici hanno svolto in questi mesi collaborando con soggetto pubblici e privati anche per far rispettare le misure anti contagio e il divieto di assembramento. Uno sforzo realizzato spesso in condizioni di precaria sicurezza del proprio lavoro. Quello della salute e della sicurezza di questi addetti è un tema centrale”.

La trattativa si è arenata a causa dell’indisponibilità delle parti datoriali di una qualsiasi forma di collaborazione anzi la loro proposta è stata considerata dai sindacati, peggiorativa.

Pubblicità Pubblicità