Diego Binelli è il nuovo segretario della Lega Trentina

La Lega si rinnova e cambia otto responsabili regionali fra cui anche quello del Trentino. A sostituire Mirko Bisesti è stato chiamato Diego Binelli deputato eletto nel marzo 2018.

Il 48 enne nato a Tione e residente a Pinzolo è militante della Lega Nord dal 2007, dal 2015 assessore ai lavori pubblici del comune di Pinzolo. E’ stato eletto deputato nel 2018 nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, nella lista della Lega.

Binelli sostituisce Mirko Bisesti eletto segretario della lega Trentino il 27 maggio del 2018. Per accettare la carica Bisesti aveva dovuto lasciare Bruxelles.

«Da allora, mi sembra un secolo fa, tanti successi e tanti chilometri – scrive Bisesti – tanto lavoro con molte soddisfazioni umane e politiche ma anche errori e sconfitte dalle quali comunque ho appreso una grande lezione di vita. Purtroppo non ho il tempo, oggi, di ricordare il tutto ma voglio in ogni caso ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato e hanno lavorato duramente per far crescere la Lega e il Trentino».

Poi i ringraziamenti a «chi, mettendo davanti a se stesso gli ideali e il progetto, ha contribuito a tutti i grandi risultati raggiunti. Un grazie particolare a chi mi è vicino e mi ha supportato e sopportato in questo periodo complicato e veramente intenso. Visto il progetto di ridefinizione della Lega a livello generale, le redini della segreteria del Trentino passano all’amico Diego Binelli al quale faccio gli auguri di cuore per questa importante sfida e per il grande impegno che lo attende. Ora però ritorniamo subito al lavoro. C’è tanto da fare.»

Non è stato l’unico avvicendamento a livello nazionale quello deciso in Trentino. In Alto Adige Giuliano Vettorato raccoglie il testimone di Maurizio Bosatra, in Friuli Venezia Giulia Marco Dreosto dopo Massimiliano Fedriga, nel Lazio Claudio Durigon dopo Francesco Zicchieri, in Puglia Roberto Marti dopo Luigi D’Eramo, in Sicilia Nino Minardo dopo Stefano Candiani, in Toscana Mario Lolini dopo Daniele Belotti, in Veneto Alberto Stefani dopo Lorenzo Fontana.

“Ringrazio tutti i responsabili regionali uscenti, che – commenta il segretario Matteo Salvini – hanno contribuito alla crescita della Lega da Nord a Sud, con centinaia di nuove sedi

aperte e piu’ di 100mila tesserati in tutta Italia. Numeri mai raggiunti prima. Nell’ottica di fare sempre di piu’ e sempre meglio, come annunciato da mesi e’ necessario un rinnovo degli incarichi: buon lavoro ai nuovi coordinatori. L’ambizione e’ avere un partito sempre piu’ inclusivo e radicato, pronto per aiutare famiglie e imprese dopo un anno drammatico. Tutti i segretari uscenti, anche grazie all’esperienza maturata, saranno chiamati a svolgere altri importanti incarichi”.