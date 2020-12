Da stasera il Trentino è in zona rossa fino al 27 dicembre: Ecco gli aggiornamenti dei trasporti pubblici

Coronavirus e contrasto alla pandemia: il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha firmato oggi un’ordinanza con le nuove regole per le festività, che per quanto riguarda le limitazioni rimanda alla normativa statale, con alcune specificazioni e conferme di quanto definito nella precedente ordinanza provinciale.

Per gli spostamenti, fatti salvi motivi di lavoro, salute o comprovata necessità, sono previste restrizioni dalle 22 alle 5 del giorno dopo. Le novità principali sono state presentate nel dettaglio nel consueto incontro online in cui sono stati anche illustrati i numeri relativi all’evoluzione del contagio.

Da domani, giovedì 24 dicembre, l’Italia intera sarà rossa. Vietati gli spostamenti se non in due, una sola volta al giorno, e per andare da parenti o amici. La zona rossa resterà in vigore fino al 27, poi sarà arancione dal 28 al 30 e poi ancora rossa dal 31 al 3 gennaio. Il 4 sarà arancione, poi ancora rossa il 5 e 6. Il Viminale intensificherà i controlli sulle strade di tutta Italia.

Nei giorni in cui l’Italia e il Trentino sarà zona rossa sarà necessario portare sempre con sé l’autocertificazione che motiva l’uscita da casa secondo le deroghe previste dalle norme che hanno definito le misure di contenimento dei contagi da coronavirus per questo periodo natalizio. (Cliccando qui puoi leggere in modo dettagliato tutte le misure restrittive fino al 6 di gennaio presenti nella nuova ordinanza)

Il modello di autocertificazione – Il modulo va compilato ogni volta che si esce – secondo le deroghe previste – e in caso di controlli va consegnato alle forze dell’ordine, che comunque hanno con loro il modulo in modo da poterlo compilare sul posto.

Sotto gli aggiornamenti del trasporto pubblico da domani fino al 6 di gennaio. Nel periodo, come detto sopra, si alterneranno le zona rosse e arancioni.

SERVIZIO FERROVIARIO FTM – TRENTO – MALE’ – MEZZANA – Nei giorni di venerdì 25 dicembre 2020 (Natale), sabato 26 dicembre 2020 (S. Stefano) e venerdì 1° gennaio 2021 (Capodanno), sono sospese tutte le corse ferroviarie previste sulla linea Trento – Malè – Mezzana. Nelle stesse giornate sono sospese anche le corse autobus sostitutive dei treni 50, 58, 51 e 57.

SERVIZIO FERROVIARIO FTB – TRENTO – BORGO – BASSANO DEL GRAPPA – Nei giorni di venerdì 25 dicembre 2020 (Natale), sabato 26 dicembre 2020 (S. Stefano) e venerdì 1° gennaio 2021 (Capodanno), sulla linea Trento – Borgo – Bassano del Grappa sono sospese tutte le corse ferroviarie di Trentino Trasporti. Nelle stesse giornate è sospesa la corsa autobus TT430, integrativa al treno 16946.

SERVIZI URBANI DI TRENTO, DI ROVERETO E DI LAVIS – Orario invernale non scolastico dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Nei giorni di domenica e festivi, senza eccezioni, è in vigore l’orario festivo.

FUNIVIA TRENTO – SARDAGNA – Nei giorni di venerdì 25 dicembre 2020 (Natale), sabato 26 dicembre 2020 (S. Stefano) e venerdì 1° gennaio 2021 (Capodanno), il servizio della Funivia è sospeso e sostituito dalle seguenti corse, svolte con autobus extraurbano:

SERVIZIO EXTRAURBANO E SERVIZIO URBANO ALTO GARDA – Nei giorni di venerdì 25 dicembre 2020 (Natale), sabato 26 dicembre 2020 (S. Stefano) e venerdì 1° gennaio 2021 (Capodanno) sono sospese tutte le corse. Negli altri giorni, fino al 5 gennaio 2021 compreso, si effettueranno le corse previste nell’orario invernale, nei giorni non di scuola. Il giorno 6 gennaio 2021 si effettueranno le corse previste nei giorni festivi, incluse le corse festive che precedono un giorno di scuola.

SERVIZIO URBANO DI PERGINE – SERVIZIO URBANO VILLE D’ANAUNIA – SERVIZIO URBANO VALLELAGHI – Non è previsto servizio nei giorni di domenica e festivi. Negli altri giorni, fino al 5 gennaio 2021 compreso, si effettueranno le regolari corse previste nell’orario invernale nei giorni non di scuola.

SERVIZIO URBANO DI PREDAIA – Non è previsto servizio nei giorni di domenica e festivi. Il servizio è sospeso in via definitiva dal 1° gennaio 2021.

In tutto il trentino, per comprovate esigenze lavorative e sanitarie (anche di assistenza a familiari non autosufficienti), in assenza del trasporto pubblico di linea, è disponibile il servizio gratuito elastibus, nei giorni feriali dalle ore 21 alle ore 22:30 e nei giorni festivi dalle ore 5 alle ore 22:30, chiamando il numero verde 800 390 270 entro le ore 14 del giorno precedente. Il servizio è svolto dal consorzio trentino autonoleggiatori.