Chico Forti tornerà finalmente in Italia

Chico Forti torna in Italia. Arrestato nel 1998 in Florida per omicidio, condannato all’ergastolo nonostante molti indizi fossero stati giudicati da molti commentatori esili se non infondati, verrà ora trasferito nel nostro Paese.

Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che in pochi giorni risolve così un altro caso scottante dopo quello dei 18 pescatori di Mazara del Vallo tenuti in ostaggio dalle milizie libiche di Haftar a Bengasi per tre mesi.

Questa volta si raccoglie lo sforzo silenzioso della diplomazia italiana che da anni lavora sotto traccia per trovare un accordo con le autorità americana. Per il 61 enne trentino la svolta è arrivata improvvisa e inattesa.

L’annuncio del suo ritorno in Italia arriva su Facebook, sulla pagina del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che spiega: «Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia».

Non è dato da sapere quando Chico Forti verrà trasferito in Italia.

Sconterà comunque l’ergastolo nel nostro paese nella speranza che le nostre leggi, molto diverse da quelle americane, possano ammorbidire la pena e magari fra pochi anni liberarlo definitivamente dall’ingiusta pena.

