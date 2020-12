Achille Bertagnolli festeggia 60 anni e saluta il Corpo dei Vigili del Fuoco di Taio

Dopo 37 anni di attività Achille Bertagnolli, che nella giornata di ieri ha compiuto 60 anni, ha dovuto salutare il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Taio per raggiunti limiti di età.

Nel rivolgergli gli auguri per il “tondo” traguardo dei 60, i Vigili del Fuoco hanno voluto dedicare un bel pensiero e un ringraziamento particolare ad Achille Bertagnolli, che per tanto tempo si è speso per il bene della comunità.

«Achille lascia un’importante eredità in termini di operosità ed esempio di disponibilità verso la comunità – scrivono i pompieri su Facebook – non solo come componente dei Vigili del Fuoco, ma anche con l’impegno in tanti altri enti ed associazioni. Grazie di tutto!».

