14 enne in schiavitù obbligata a sposarsi. Due anni e 8 mesi di reclusione per i suoceri

Una 14 enne di origine kosovara era stata obbligata a sposarsi con un ragazzo di 17 anni di origine slava. Era il 2016. Il matrimonio era stato celebrato secondo il rito “rom”.

La sua famiglia, residente in Kosovo, si era messa d’accordo con un’altra famiglia di origine serba ma che vive da molti anni a Trento, per il matrimonio fra i due figli. Al tempo la giovane non era contraria al matrimonio, ma probabilmente perché ancora non si rendeva bene conto a cosa andasse incontro. I matrimoni combinati anche fra minorenni sono parte integranti di alcune culture dei paesi dell’est.

Dopo il matrimonio era stata costretta a vivere all’interno dell’appartamento dei suoceri in un regime di schiavitù. Era stata obbligata a fare lavori domestici e, cosa gravissima, le era stato imposto di non frequentare la scuola.

Pubblicità Pubblicità

La vicenda era stata scoperto dagli inquirenti in maniera del tutto casuale. L’auto sulla quale viaggiava la giovane era stata fermata per un controllo stradale. Dopo un rapido controllo le forze dell’ordine avevano scoperto che la 14 enne non aveva i documenti in regola e risultava quindi clandestina in Italia. Dalle indagini era poi emersa l’intera vicenda.

La giovane era arrivata in Italia con il consenso dei genitori ed è era obbligata a compiere delle prestazioni lavorative presso i suoceri. Di fatto viveva in uno stato di soggezione e totale mancanza di libertà: non poteva uscire di casa da sola, non poteva chiamare la sua famiglia se non dietro il consenso dei suoceri, era obbligata a svolgere le faccende domestiche e non doveva andare a scuola.

Nel corso delle indagini preliminari i suoceri sono stati arrestati mentre la giovane è stata affidata a una comunità. Durante il procedimento, arrivato in udienza, la difesa è riuscita a contenere la pena, che poteva andare dagli 8 ai 20 anni di reclusione, patteggiando una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione insieme a un modesto risarcimento.

Pubblicità Pubblicità