Molte le segnalazioni, ma Milly la cagnolina scappata dopo l’investimento del suo padrone non si trova

Milly, la cagnolina scappata venerdì pomeriggio dopo che il suo padrone era stato investito sulle strisce pedonali in Via Asiago davanti al ristorante Baracca, non si trova. (qui articolo)

Arrivano solo segnalazioni tra le quali quella che più accende le speranze è la testimonianza di un ferroviere che l’avrebbe vista ancora con guinzaglio e pettorina correre lungo i binari raggiungendo la stazione di Povo-Mesiano.

Un percorso logico per un cane spaesato che scappa a pochi metri dai binari. Da quel momento arrivano altre segnalazioni da Gabbiolo, dalla zona della Casa di Riposo di Povo ed a questo punto la Maranza potrebbe essere vicina.

Da venerdì i parenti di Giampaolo Alvari l’uomo investito e proprietario di Milly hanno battuto la zona, purtroppo senza esito.

La famiglia di Milly offre una ricompensa di 500 euro per chiunque la ritrovi o fornisca notizie determinanti per poterla riabbracciare. Milly è una cagnolina che in passato ha subito maltrattamenti e quindi è abbastanza diffidente, in più adesso è spaventata quindi è meglio per evitarne la fuga non avvicinarsi, ma controllarla a distanza in attesa dell’arrivo di una persona conosciuta. Chi ha notizie di Milly può telefonare al 3331045294.

