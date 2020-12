Aiuti solidali, ma anche installazioni luminose e presepi per il Natale dell’Altopiano della Paganella

E’ difficile immaginare il Natale 2020 senza il turismo, lo sci e i grandi eventi che accompagnavano le vacanze natalizie dell’Altopiano della Paganella; il tutto fermato dall’emergenza sanitaria che stiamo subendo ormai da diversi mesi.

Nonostante ciò, i cinque Comuni dell’Altopiano della Paganella hanno voluto venire incontro ai loro concittadini con importanti aiuti solidali, ma anche mantenendo alcune tradizioni natalizie.

Da martedì 15 dicembre 2020 è ritornato attivo il servizio “Resta a casa, passo io” questa volta rivolto alle persone anziane o senza rete familiare, ma anche alle persone in situazioni difficili come la malattia, la solitudine o costrette a rimanere in casa dall’emergenza Coronavirus.

Pubblicità Pubblicità

Un aiuto che si era rivelato importante durante il lockdown di primavera e che ora ritorna per la spesa e i farmaci a domicilio, ma anche per un sostegno e un supporto nell’affrontare la solitudine. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il numero telefonico è 3284921813 oppure l’indirizzo mail sociale@comunità.paganella.tn.it.

La rete delle Biblioteche della Paganella non ha voluto essere da meno e con il progetto “Resta a casa passo io con i libri della biblioteca” ha attivato un servizio importante per tutte le persone in difficoltà: anziani, persone senza rete familiare o con problemi di salute e quindi impossibilitate ad uscire di casa.

Attraverso i volontari del servizio “Resta a casa, passo io”, i libri, gli audiolibri, i cd musicali e i dvd delle biblioteche vengono portati in prestito a domicilio. E per chi ne facesse richiesta, le Biblioteche della Paganella hanno creato la “Bibliocesta” dove i bibliotecari offrono la loro scelta per adulti, ragazzi o bambini.

Pubblicità Pubblicità



E poi, come anticipato, a Spormaggiore, Fai della Paganella e Molveno è stata mantenuta la tradizione di esporre i presepi fuori dalle case, anche se quest’anno non vi sarà la consueta premiazione del presepe più bello ed originale.

Infine, al Lago di Molveno, ma anche a Andalo in Piazzale Dolomiti sono tornate le grandi installazioni luminose. Il “Lago dei sogni” di Molveno è ritornato con cerbiatti, cervi, orsi e alberi di natale per illuminare il natale al tempo dell’emergenza coronavirus.

Queste alcune delle iniziative promosse durante le festività in Altopiano della Paganella, ma, nei giorni passati, non sono mancati anche gli appuntamenti con Santa Lucia e San Nicolò per i quali la distribuzione dei doni ai bimbi è avvenuta a domicilio.

In ultimo, è bello ricordare l’iniziativa del “Circolo Ricreativo Bella Età” di Andalo che, durante i mesi di lockdown, le donne del gruppo hanno cucito 850 presine per creare l’albero di Natale più originale dell’Altopiano della Paganella, interamente fatto ad uncinetto, ed ora esposta nella chiesa parrocchiale di Andalo.