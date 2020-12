A Malé si può tornare a danzare e divertirsi (in sicurezza) sul ghiaccio

In Val di Sole è di nuovo possibile danzare sul ghiaccio.

Domenica pomeriggio lo stadio del ghiaccio di Malé ha riaperto i battenti grazie a Sgs, la società che gestisce gli impianti sportivi, e al grande lavoro di tutti i dipendenti.

Per poter accedere alla struttura e potersi divertire con i pattini ai piedi, naturalmente, bisogna rispettare rigidi protocolli per la sicurezza. È necessario infatti indossare sempre la mascherina e mantenere un metro minimo di distanza al di fuori della piastra e almeno 2 metri sul ghiaccio.

All’ingresso è tassativo per tutti passare dal noleggio pattini (cui si accede uno alla volta) per la registrazione e la misurazione della temperatura, bisogna quindi seguire i percorsi indicati.

Il numero massimo di pattinatori presenti contemporaneamente sul ghiaccio è di 100, chi non pattina non può sostare all’interno della struttura. Gli spogliatoi, il bar e le tribune sono chiusi e non c’è un servizio di custodia di abbigliamento o calzature.

Dopo la giornata inaugurale, per i prossimi giorni (fino al 7 gennaio) l’orario d’apertura sarà 14.30-17.

«Un sincero ringraziamento a tutti per la sensibilità dimostrata verso le nuove regole – è il messaggio che Sgs ha voluto far arrivare agli utenti che in questi giorni hanno pattinato sul ghiaccio solandro –. Siamo consapevoli che il servizio deve migliorare, ma vi chiediamo di portare un po’ di pazienza: i nuovi protocolli comportano delle limitazioni, ma proteggono tutti noi. Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo gli utenti e tutti i collaboratori per gli incredibili sforzi».