Il cordoglio del Coro Lago Rosso per la scomparsa di Franco Concini: «Non eri solo una bella voce, ma anche un uomo con la “U” maiuscola. Canta ancora con noi da lassù»

Il Coro Lago Rosso di Tuenno si stringe al dolore dei familiari del suo corista Franco Concini, scomparso a soli 63 anni sabato scorso, 19 dicembre, a causa di un male incurabile.

Concini, di professione geometra con sede a Cles, era molto conosciuto in Val di Non, sia per la sua professione che per il suo impegno lungo quasi 40 anni nel coro del paese di Tuenno, del quale è stato uno dei ri-fondatori nel 1983 dopo che la realtà corale aveva avuto alcuni anni di difficoltà.

Lascia la moglie Paola, maestra d’asilo in pensione, molto impegnata nel volontariato e nell’ambito amministrativo del Comune di Ville d’Anaunia.

«Caro Franco, sei stato un pilastro del nostro coro fin dalla sua rifondazione del 1983. I tuoi amici coristi, sia quelli che hanno condiviso con te decenni, sia quelli più giovani a cui hai insegnato tanto, ti salutano e ti augurano “buon viaggio” – sono le parole commosse del Coro Lago Rosso –. Magari hai già cominciato a percorrerlo, questo viaggio, in sella alla tua amata moto! Ci piace pensarti lassù, dove le voci arrivano chiare e forti. La tua di sicuro lo era: precisa, profonda, sincera, meravigliosa. Non eri solo una bella voce (un gran bel vocione da basso). Eri (sei) un esempio di condotta come uomo, con la “U” maiuscola: garbato, gentile, discreto, di compagnia. Conoscevi il peso delle parole che pronunciavi, al pari del valore e della conoscenza che avevi per le pause, le note e i volumi nel canto. Mai una parola a sproposito nell’ambito della nostra Associazione, ma un sorriso sincero per tutti. Ti ricorderemo così, per sempre».

«Canta ancora con noi, caro Franco, da lassù. Noi faremo altrettanto – è il messaggio d’affetto degli amici e coristi del Coro Lago Rosso –. Che la tua dolcezza possa giungere qui, fra noi, fra i tuoi cari, fra chi ti ha voluto bene e soprattutto alla tua amatissima Paola, alla quale ci stringiamo fortemente. Ci mancherai moltissimo».

Il funerale si terrà oggi pomeriggio, lunedì 21 dicembre alle 14, nella chiesa parrocchiale di Tuenno.