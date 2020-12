“Forestali importanti nelle emergenze e nell’attività di tutela del nostro patrimonio ambientale”

Questa mattina lo scambio degli auguri con il Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento.

Il ringraziamento ai forestali trentini per la il loro lavoro, prezioso tanto nelle emergenze quanto nell’attività quotidiana di tutela del nostro patrimonio ambientale: lo hanno indirizzato ad una rappresentanza del personale il presidente Maurizio Fugatti, l’assessore alle foreste Giulia Zanotelli e il dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, e Capo del Corpo Forestale, Raffaele De Col.

La tradizionale cerimonia dello scambio di auguri in vista delle Festività si è tenuta quest’anno all’aperto, nel piazzale interno del palazzo della Provincia autonoma di Trento. Al termine, come di consueto, la consegna dei nastrini per anzianità di servizio e per lungo comando.

Il presidente Fugatti ha ricordato la tempesta Vaia: “Un’emergenza molto pesante – ha detto – che è stata affrontata anche grazie al lavoro dei forestali e della forza complessiva del Trentino. Oggi, con orgoglio, possiamo dire di averla passata, per quanto riguarda la maggior parte delle problematiche che ha portato. C’è ancora da fare, ma possiamo affermare che il Trentino ha saputo rispondere a questa emergenza”.

Oggi, ha aggiunto facendo riferimento al Coronavirus, ci troviamo in questa ulteriore pesantissima difficoltà. “Il sistema trentino – ha detto Fugatti – seppur messo in difficoltà, anche in questa fase, ha retto e sta reggendo grazie ad una grande forza civica, ad un grande senso di appartenenza. E voi, del sistema trentino, siete una parte importante. I cittadini trentini sanno che possono contare su strutture, persone con la loro umanità e professionalità che nella difficoltà sanno dare il massimo. Voi siete una di queste grandi strutture del Trentino che i cittadini conoscono”.

Il presidente ha evidenziato inoltre le attività quotidiane del Corpo, tra tutte la gestione dei grandi carnivori. “Anche in questo campo – ha detto Fugatti – il Trentino ha dimostrato di avere persone che sanno affrontare le scelte e i momenti più difficili”.

L’assessore Zanotelli ha messo in evidenzia l’importanza delle linee guida legate al Piano forestale montano che, partendo da fenomeni come Vaia, comprendono anche i temi della messa in sicurezza del territorio, del rischio idrogeologico e della formazione dei giovani. “E’ importante – ha detto – che i giovani capiscano quanto foreste e fauna siano un elemento significativo e quanto la Provincia autonoma di Trento, anche grazie ai forestali, ha fatto e farà”.

Raffaele De Col ha ricordato le numerose attività svolte dal Corpo, tra queste il controllo del territorio, il lavoro per la predisposizione di linee guida su pesca, caccia e foreste e la formazione. Ha fatto riferimento anche all’attualità dell’adeguamento dell’ordinamento professionale e dell’organizzazione.